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AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер" - 08.01.2025, ПРАЙМ
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AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер"
AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер" - 08.01.2025, ПРАЙМ
AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер"
Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на среду, в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T11:26+0300
2025-01-08T11:27+0300
azal
казань
азербайджан
россия
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БАКУ, 8 янв – ПРАЙМ. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на среду, в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер", сообщает пресс-служба компании. "Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на сегодня, 8 января 2025 года. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер". AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов. AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет своевременно информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении. Режим "Ковер" предусматривает закрытие воздушного пространства и немедленный уход всех воздушных судов из этого пространства.
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azal, казань, азербайджан, россия, авиакомпании
AZAL, КАЗАНЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, авиакомпании
11:26 08.01.2025 (обновлено: 11:27 08.01.2025)
 
AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер"

AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Казанский кремль
%Казанский кремль - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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БАКУ, 8 янв – ПРАЙМ. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на среду, в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер", сообщает пресс-служба компании.
"Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на сегодня, 8 января 2025 года. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер". AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов. AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет своевременно информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении.
Режим "Ковер" предусматривает закрытие воздушного пространства и немедленный уход всех воздушных судов из этого пространства.
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