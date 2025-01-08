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AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер"

AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер" - 08.01.2025, ПРАЙМ

AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана "Ковер"

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на среду, в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T11:26+0300

2025-01-08T11:26+0300

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БАКУ, 8 янв – ПРАЙМ. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на среду, в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер", сообщает пресс-служба компании. "Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку–Казань-Баку, запланированный на сегодня, 8 января 2025 года. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер". AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов. AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет своевременно информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении. Режим "Ковер" предусматривает закрытие воздушного пространства и немедленный уход всех воздушных судов из этого пространства.

https://1prime.ru/20241229/yaschiki-853954445.html

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azal, казань, азербайджан, россия, авиакомпании