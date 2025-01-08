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AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку - 08.01.2025, ПРАЙМ
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AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку
AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку - 08.01.2025, ПРАЙМ
AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку
Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределённый срок с целью обеспечения безопасности полётов,... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T19:50+0300
2025-01-08T20:31+0300
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределённый срок с целью обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба AZAL."В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку на неопределенное время. Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Ранее AZAL приостановил рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.
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azal, баку, казань, авиаперевозки
AZAL, Баку, КАЗАНЬ, авиаперевозки
19:50 08.01.2025 (обновлено: 20:31 08.01.2025)
 
AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку

AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределённый срок с целью обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба AZAL.
"В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку на неопределенное время. Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Ранее AZAL приостановил рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.
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