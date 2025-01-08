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В Азербайджане подсчитали доходы Госнефтефонда страны от АЧГ за 2024 год

В Азербайджане подсчитали доходы Госнефтефонда страны от АЧГ за 2024 год - 08.01.2025, ПРАЙМ

В Азербайджане подсчитали доходы Госнефтефонда страны от АЧГ за 2024 год

Поступления в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР, SOCAR) от реализации проекта разработки нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T21:33+0300

2025-01-08T21:33+0300

2025-01-08T21:33+0300

экономика

азербайджан

socar

добыча нефти

доходы

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БАКУ, 6 дек – ПРАЙМ. Поступления в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР, SOCAR) от реализации проекта разработки нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия сократились в 2024 году на 10,7% и составили 6 миллиардов 158,5 миллиона долларов, говорится в сообщении фонда. "Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики от блока месторождений Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ) сократились в прошлом году на 740,7 миллиона долларов США, или на 10,7 процента. С начала 2024 года по 1 января текущего года от АЧГ получено 6 миллиардов 158,5 миллиона долларов", - сообщили в SOCAR. По данным ГНФАР, в 2023 году этот показатель был на уровне 6 миллиардов 899,2 миллиона долларов. Контракт на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" был подписан в 1994 году. Новое соглашение о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года было подписано 4 сентября 2017 года в Баку. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37%, SOCAR - 25%, Chevron - 9,57%, INPEX - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31%.

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азербайджан, socar, добыча нефти, доходы