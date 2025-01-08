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В Азербайджане подсчитали доходы Госнефтефонда страны от АЧГ за 2024 год - 08.01.2025, ПРАЙМ
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В Азербайджане подсчитали доходы Госнефтефонда страны от АЧГ за 2024 год
В Азербайджане подсчитали доходы Госнефтефонда страны от АЧГ за 2024 год - 08.01.2025, ПРАЙМ
В Азербайджане подсчитали доходы Госнефтефонда страны от АЧГ за 2024 год
Поступления в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР, SOCAR) от реализации проекта разработки нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T21:33+0300
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экономика
азербайджан
socar
добыча нефти
доходы
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БАКУ, 6 дек – ПРАЙМ. Поступления в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР, SOCAR) от реализации проекта разработки нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия сократились в 2024 году на 10,7% и составили 6 миллиардов 158,5 миллиона долларов, говорится в сообщении фонда. "Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики от блока месторождений Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ) сократились в прошлом году на 740,7 миллиона долларов США, или на 10,7 процента. С начала 2024 года по 1 января текущего года от АЧГ получено 6 миллиардов 158,5 миллиона долларов", - сообщили в SOCAR. По данным ГНФАР, в 2023 году этот показатель был на уровне 6 миллиардов 899,2 миллиона долларов. Контракт на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" был подписан в 1994 году. Новое соглашение о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года было подписано 4 сентября 2017 года в Баку. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37%, SOCAR - 25%, Chevron - 9,57%, INPEX - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31%.
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азербайджан, socar, добыча нефти, доходы
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, добыча нефти, доходы
21:33 08.01.2025
 
В Азербайджане подсчитали доходы Госнефтефонда страны от АЧГ за 2024 год

SOCAR: доходы Госнефтефонда Азербайджана от АЧГ за 2024 год превысили $6 млрд

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БАКУ, 6 дек – ПРАЙМ. Поступления в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР, SOCAR) от реализации проекта разработки нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия сократились в 2024 году на 10,7% и составили 6 миллиардов 158,5 миллиона долларов, говорится в сообщении фонда.
"Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики от блока месторождений Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ) сократились в прошлом году на 740,7 миллиона долларов США, или на 10,7 процента. С начала 2024 года по 1 января текущего года от АЧГ получено 6 миллиардов 158,5 миллиона долларов", - сообщили в SOCAR.
По данным ГНФАР, в 2023 году этот показатель был на уровне 6 миллиардов 899,2 миллиона долларов.
Контракт на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" был подписан в 1994 году. Новое соглашение о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года было подписано 4 сентября 2017 года в Баку. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37%, SOCAR - 25%, Chevron - 9,57%, INPEX - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31%.
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Валютные резервы Азербайджана выросли за год до 72 миллиардов долларов
Вчера, 21:21
 
ЭкономикаАЗЕРБАЙДЖАНSOCARдобыча нефтидоходы
 
 
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