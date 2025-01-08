https://1prime.ru/20250108/bitkoin-854075803.html

Биткоин упал: виновные в этом живут и зарабатывают в США

Биткоин упал: виновные в этом живут и зарабатывают в США - 08.01.2025, ПРАЙМ

Биткоин упал: виновные в этом живут и зарабатывают в США

Вчера на исходе торгового дня криптовалютный рынок понес заметные потери, снизившись на 6,6%. Это привело к падению общей рыночной капитализации до $3,360 трлн. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T12:50+0300

2025-01-08T12:50+0300

2025-01-08T12:50+0300

биткоин

мнения аналитиков

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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Вчера на исходе торгового дня криптовалютный рынок понес заметные потери, снизившись на 6,6%. Это привело к падению общей рыночной капитализации до $3,360 трлн. Просадка цены биткоина и других криптовалют была вызвана несколькими факторами.Во-первых, положительные данные по занятости в США укрепили ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы, что негативно сказалось на настроениях инвесторов.Во-вторых, комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года также способствовали усилению позиций "медведей". В результате рынок криптовалют столкнулся с массовыми ликвидациями, что привело к значительным потерям для трейдеров.В дополнение к этому, отставка председателя CFTC Ростина Бенама и его призывы к более строгому регулированию криптовалютного рынка также могли повлиять на настроения инвесторов. В то же время лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуалевр выступил за поддержку криптовалют и децентрализованных финансов, что может оказать положительное влияние на рынок в долгосрочной перспективе.Эти факторы вызвали ликвидации на сумму более $500 миллионов. Сегодня 12:45 мск цена биткоина упала до $95712 потеряв почти 5,9% от недавнего роста до $102753 после отставки вице-президента Федеральной резервной системы Майкла Барра.Майкл Барр, заместитель председателя по надзору Федеральной резервной системы, объявил о своем намерении покинуть пост из-за желания избежать длительных юридических разбирательств с бывшим президентом Дональдом Трампом. Он считает, что такие разбирательства могут нанести вред Федеральной резервной системе и отвлечь от основной деятельности, несмотря на уверенность в победе в суде. Барр известен своими строгими правилами, ограничивающими деятельность банков в сфере криптовалют, и его уход может повлиять на будущую политику Федрезерва в этой области.Для крипторынка отставка Барра может оказаться как положительным, так и отрицательным событием. С одной стороны, его строгие правила могли ограничивать развитие криптовалютного сектора, и его уход может привести к более либеральной политике. С другой стороны, неопределенность и возможные изменения в регулировании могут создать временную нестабильность на рынке.Экономические данные ослабили надежды на значительное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. По данным инструмента FedWatch от CME Group, следующее снижение ставки более вероятно в июне, и до конца 2025 года ФРС будет удерживать ставку. Индекс доллара восстановился, фондовые индексы упали.Ethereum также понес значительные потери. Основная причина падения цены Ethereum связана с выводом средств из стейкинга, действиями крупных игроков и негативной реакцией рынка на экономические данные из США.Инвесторы Ethereum вывели более 500000 ETH из стейкинга за последний месяц. Это может указывать на то, что инвесторы не готовы удерживать свои позиции в долгосрочной перспективе, что негативно сказывается на цене. WisdomTree внесла более 11000 ETH на Coinbase за несколько минут до обвала цен, что также могло повлиять на настроения.Итак, биткоин за сутки подешевел почти на 6%. Уровень $102 тысяч оказался непреодолимым из-за неопределенности со ставками. Цена продолжает придерживаться альтернативного сценария. По нему продавцы должны накопить ликвидность при цене биткоина ниже $90500 до 25 января. Если у покупатели защитят уровень $93000 и не дадут упасть цене ниже $90 тысяч, то это станет сильным сигналом к готовящемуся новому ралли.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

биткоин, мнения аналитиков