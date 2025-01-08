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Стоимость биткоина снизилась на шесть процентов

Стоимость биткоина снизилась на шесть процентов - 08.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина снизилась на шесть процентов

Стоимость биткоина в среду уменьшается почти на 6%, опустившись ниже 95 тысяч долларов впервые со 2 января, свидетельствуют данные торгов. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T15:06+0300

2025-01-08T15:06+0300

2025-01-08T15:06+0300

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду уменьшается почти на 6%, опустившись ниже 95 тысяч долларов впервые со 2 января, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина сокращается по состоянию на 14.46 мск на 5,77% за сутки - до 94 797,17 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 5,73% - до 94 805,66 доллара. Показатель опустился ниже 95 тысяч долларов впервые со 2 января. По итогам всего прошлого года цена самой популярной криптовалюты подскочила более чем вдвое, при этом её стоимость в декабре впервые поднялась выше отметки в 100 тысяч долларов.

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coinmarketcap, binance, рынок криптовалюты, биткоин