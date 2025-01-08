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Блинкен заверил, что США продолжат помогать Украине

Блинкен заверил, что США продолжат помогать Украине - 08.01.2025, ПРАЙМ

Блинкен заверил, что США продолжат помогать Украине

Вашингтон будет оказывать Киеву военную помощь до последнего дня администрации президента США Джо Байдена, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T19:34+0300

2025-01-08T19:34+0300

2025-01-08T19:43+0300

политика

сша

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украина

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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Вашингтон будет оказывать Киеву военную помощь до последнего дня администрации президента США Джо Байдена, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он также выразил уверенность в продолжении помощи со стороны других союзников Украины"Я знаю, что наши партнеры будут продолжать и дальше", — сказал он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию, комментируя предоставление Киеву военной помощи. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Кроме того, Блинкен выразил уверенность в том, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта на Украине и будет решать, какую роль сыграют США в рамках этой сделки.

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сша, энтони блинкен, украина, поддержка украины