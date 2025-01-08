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Американцы бросились скупать BMW Z4 c необычной опцией

Американцы бросились скупать BMW Z4 c необычной опцией - 08.01.2025, ПРАЙМ

Американцы бросились скупать BMW Z4 c необычной опцией

Автолюбители в США начали активно скупать BMW Z4 с механической коробкой передач (МКП), сообщило издание Speedme.ru. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T15:25+0300

2025-01-08T15:25+0300

2025-01-08T15:25+0300

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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Автолюбители в США начали активно скупать BMW Z4 с механической коробкой передач (МКП), сообщило издание Speedme.ru. Отмечается, что начавшиеся весной 2024 года продажи BMW Z4 продемонстрировали рост на 13% в сравнении с 2023 годом и достигли 2129 машин. Показатель затмил продажи базовой версии с четырехцилиндровым двигателем, которая стоит $54,5 тыс.По данным издания, в прошлом году 66% проданных BMW Z4 имели шестиступенчатую МКП. При этом данный вариант был доступен только для версии M40i с шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 387 лошадиных сил. Ее минимальная цена составляла $71,7 тыс.Как пишет Speedme.ru, несмотря на то, что "механика" слегка ухудшает динамику разгона BMW Z4 (+0,1 секунды до 100 км/ч), ее популярность связана с расширенной цветовой гаммой, глянцевыми декоративными элементами и эксклюзивными колесами размерностью 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.Кроме того, отмечается, что остальные модели BMW с МКП не пользуются таким спросом. Так у BMW M3 предпочли "механику" только 20% покупателей, а у M4 — 15%.

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сша, bmw, легковые автомобилии