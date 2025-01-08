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Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности"
Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности" - 08.01.2025, ПРАЙМ
Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности"
Большинство россиян (77%) продолжат увеличивать свою финансовую "подушку безопасности" в 2025 году, следует из исследования "Почта банка" (имеется в... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T07:47+0300
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян (77%) продолжат увеличивать свою финансовую "подушку безопасности" в 2025 году, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости). "77% россиян продолжат формировать финансовую "подушку безопасности" в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства", - говорится в исследовании, в котором приняли участие около 3 тысяч клиентов банка. Половина опрошенных из тех, кто задумывается о сбережениях, готова откладывать ежемесячно 5-10% среднего дохода. Еще 24% рассказали о том, что выделят на эти цели 10-15% дохода. 18% россиян будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. И всего 8% готовы вносить в финансовую "подушку безопасности" свыше 50% ежемесячных начислений. "По оценке экспертов "Почта банка", это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность", - поясняется в исследовании. На вопросы о способах накопления 11% россиян ответили, что готовы использовать преимущества программы долгосрочных сбережений. При этом четверть опрошенных пока изучает возможности этого финансового инструмента. Использовать накопительные счета будут 44,5%, а вклады 26%. Инвестировать средства в акции и облигации на фондовом рынке будут 12% опрошенных, а 2% начнут вкладывать средства в покупку золота. Что касается трат из накоплений, то оказалось, что потратить их на отпуск планируют 73% опрошенных, при этом у 23% из них деньги на путешествия отложены уже сейчас. Сделать ремонт в 2025 году планирует 43% россиян, 28% направят средства на оплату высшего, среднего специального или дополнительного образования. На вопрос о покупке дома или квартиры в 2025 году утвердительно ответили 17% опрошенных. Еще 2% купят дачу, а около 10% россиян копят деньги для первоначального взноса на покупку недвижимости в ипотеку. Покупку личного транспорта в следующем году запланировала четверть россиян. При этом 23% рассказали о том, что хотят купить автомобиль, а 2% опрошенных выбрали для себя уникальные виды транспорта, например мотоцикл, яхту или моторную лодку. При этом 75% россиян не планируют приобретать транспортные средства.
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бизнес, финансы, москва, почта банк, банки, накопления
Экономика, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Почта банк, Банки, накопления
Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности"
"Почта банк": 77 процентов россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности"
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян (77%) продолжат увеличивать свою финансовую "подушку безопасности" в 2025 году, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости).
"77% россиян продолжат формировать финансовую "подушку безопасности" в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства", - говорится в исследовании, в котором приняли участие около 3 тысяч клиентов банка.
Половина опрошенных из тех, кто задумывается о сбережениях, готова откладывать ежемесячно 5-10% среднего дохода. Еще 24% рассказали о том, что выделят на эти цели 10-15% дохода. 18% россиян будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. И всего 8% готовы вносить в финансовую "подушку безопасности" свыше 50% ежемесячных начислений.
Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам
"По оценке экспертов "Почта банка", это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность", - поясняется в исследовании.
На вопросы о способах накопления 11% россиян ответили, что готовы использовать преимущества программы долгосрочных сбережений. При этом четверть опрошенных пока изучает возможности этого финансового инструмента. Использовать накопительные счета будут 44,5%, а вклады 26%. Инвестировать средства в акции и облигации на фондовом рынке будут 12% опрошенных, а 2% начнут вкладывать средства в покупку золота.
Что касается трат из накоплений, то оказалось, что потратить их на отпуск планируют 73% опрошенных, при этом у 23% из них деньги на путешествия отложены уже сейчас. Сделать ремонт в 2025 году планирует 43% россиян, 28% направят средства на оплату высшего, среднего специального или дополнительного образования.
На вопрос о покупке дома или квартиры в 2025 году утвердительно ответили 17% опрошенных. Еще 2% купят дачу, а около 10% россиян копят деньги для первоначального взноса на покупку недвижимости в ипотеку.
Покупку личного транспорта в следующем году запланировала четверть россиян. При этом 23% рассказали о том, что хотят купить автомобиль, а 2% опрошенных выбрали для себя уникальные виды транспорта, например мотоцикл, яхту или моторную лодку. При этом 75% россиян не планируют приобретать транспортные средства.