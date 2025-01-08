Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности" - 08.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250108/bolshinstvo-854071762.html
Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности"
Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности" - 08.01.2025, ПРАЙМ
Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности"
Большинство россиян (77%) продолжат увеличивать свою финансовую "подушку безопасности" в 2025 году, следует из исследования "Почта банка" (имеется в... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T07:47+0300
2025-01-08T08:17+0300
экономика
бизнес
финансы
москва
почта банк
банки
накопления
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян (77%) продолжат увеличивать свою финансовую "подушку безопасности" в 2025 году, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости). "77% россиян продолжат формировать финансовую "подушку безопасности" в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства", - говорится в исследовании, в котором приняли участие около 3 тысяч клиентов банка. Половина опрошенных из тех, кто задумывается о сбережениях, готова откладывать ежемесячно 5-10% среднего дохода. Еще 24% рассказали о том, что выделят на эти цели 10-15% дохода. 18% россиян будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. И всего 8% готовы вносить в финансовую "подушку безопасности" свыше 50% ежемесячных начислений. "По оценке экспертов "Почта банка", это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность", - поясняется в исследовании. На вопросы о способах накопления 11% россиян ответили, что готовы использовать преимущества программы долгосрочных сбережений. При этом четверть опрошенных пока изучает возможности этого финансового инструмента. Использовать накопительные счета будут 44,5%, а вклады 26%. Инвестировать средства в акции и облигации на фондовом рынке будут 12% опрошенных, а 2% начнут вкладывать средства в покупку золота. Что касается трат из накоплений, то оказалось, что потратить их на отпуск планируют 73% опрошенных, при этом у 23% из них деньги на путешествия отложены уже сейчас. Сделать ремонт в 2025 году планирует 43% россиян, 28% направят средства на оплату высшего, среднего специального или дополнительного образования. На вопрос о покупке дома или квартиры в 2025 году утвердительно ответили 17% опрошенных. Еще 2% купят дачу, а около 10% россиян копят деньги для первоначального взноса на покупку недвижимости в ипотеку. Покупку личного транспорта в следующем году запланировала четверть россиян. При этом 23% рассказали о том, что хотят купить автомобиль, а 2% опрошенных выбрали для себя уникальные виды транспорта, например мотоцикл, яхту или моторную лодку. При этом 75% россиян не планируют приобретать транспортные средства.
https://1prime.ru/20241204/instrument-853335448.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, москва, почта банк, банки, накопления
Экономика, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Почта банк, Банки, накопления
07:47 08.01.2025 (обновлено: 08:17 08.01.2025)
 
Большинство россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности"

"Почта банк": 77 процентов россиян продолжат увеличивать финансовую "подушку безопасности"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян (77%) продолжат увеличивать свою финансовую "подушку безопасности" в 2025 году, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости).
"77% россиян продолжат формировать финансовую "подушку безопасности" в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства", - говорится в исследовании, в котором приняли участие около 3 тысяч клиентов банка.
Половина опрошенных из тех, кто задумывается о сбережениях, готова откладывать ежемесячно 5-10% среднего дохода. Еще 24% рассказали о том, что выделят на эти цели 10-15% дохода. 18% россиян будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. И всего 8% готовы вносить в финансовую "подушку безопасности" свыше 50% ежемесячных начислений.
Котировки, сток
Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам
4 декабря 2024, 20:32
"По оценке экспертов "Почта банка", это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность", - поясняется в исследовании.
На вопросы о способах накопления 11% россиян ответили, что готовы использовать преимущества программы долгосрочных сбережений. При этом четверть опрошенных пока изучает возможности этого финансового инструмента. Использовать накопительные счета будут 44,5%, а вклады 26%. Инвестировать средства в акции и облигации на фондовом рынке будут 12% опрошенных, а 2% начнут вкладывать средства в покупку золота.
Что касается трат из накоплений, то оказалось, что потратить их на отпуск планируют 73% опрошенных, при этом у 23% из них деньги на путешествия отложены уже сейчас. Сделать ремонт в 2025 году планирует 43% россиян, 28% направят средства на оплату высшего, среднего специального или дополнительного образования.
На вопрос о покупке дома или квартиры в 2025 году утвердительно ответили 17% опрошенных. Еще 2% купят дачу, а около 10% россиян копят деньги для первоначального взноса на покупку недвижимости в ипотеку.
Покупку личного транспорта в следующем году запланировала четверть россиян. При этом 23% рассказали о том, что хотят купить автомобиль, а 2% опрошенных выбрали для себя уникальные виды транспорта, например мотоцикл, яхту или моторную лодку. При этом 75% россиян не планируют приобретать транспортные средства.
 
ЭкономикаБизнесФинансыМОСКВАПочта банкБанкинакопления
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала