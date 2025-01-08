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Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров Бразилии

Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров Бразилии - 08.01.2025, ПРАЙМ

Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров Бразилии

Россия и Бразилия по итогам прошедшего года нарастили двустороннюю торговлю до рекордных 12,4 миллиарда долларов, в результате Россия впервые вошла в десятку... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T15:06+0300

2025-01-08T15:06+0300

2025-01-08T15:06+0300

экономика

россия

бразилия

торговля

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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Россия и Бразилия по итогам прошедшего года нарастили двустороннюю торговлю до рекордных 12,4 миллиарда долларов, в результате Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров южноамериканской страны, следует из расчетов РИА Новости по данных бразильской статслужбы. За год товарооборот увеличился на 9,3%. При этом российский экспорт вырос на 9,5% за год и составил максимальные в современной истории 10,96 миллиарда долларов. Одновременно увеличились бразильские поставки товаров в Россию – на 8,2%, до 1,45 миллиарда долларов. В результате Россия стала восьмым основным торговым партнером Бразилии, хотя еще год назад была одиннадцатой. Главным торговым партнером Бразилии остается Китай, товарооборот с которым вырос на 0,3% по итогам прошлого года и стал составлять почти 158 миллиардов долларов. На втором месте остаются США, которые за год увеличили торговлю с Бразилией на 8% - до 80,9 миллиарда. Тройку лидеров традиционно замыкает Аргентина, несмотря на снижение товарооборота на 4,7% - до 27,4 миллиарда долларов. В пятерку также входят Германия и Нидерланды, однако с первой страной Бразилия увеличила торговлю на 4,2% - до 19,6 миллиарда долларов, а со второй, наоборот, сократила – на 6%, до 14,1 миллиарда долларов. Во вторую пятёрку основных торговых партнёров федеративной республики, помимо России, вошли Испания (13,9 миллиарда долларов), Мексика (13,6 миллиарда), Индия (12,1 миллиарда) и Чили (11,6 миллиарда по итогам года).

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россия, бразилия, торговля