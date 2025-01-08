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Дахновский оценил сотрудничество России и Китая

Дахновский оценил сотрудничество России и Китая - 08.01.2025, ПРАЙМ

Дахновский оценил сотрудничество России и Китая

Креативность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили достаточно эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T06:32+0300

2025-01-08T06:32+0300

2025-01-08T06:32+0300

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ПЕКИН, 8 янв – ПРАЙМ. Креативность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили достаточно эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "В целом дал бы позитивную оценку прошлому 2024 году. Предпринятые правительствами наших стран усилия, слаженная совместная работа, а также креативность, мобильность и зачастую изобретательность деловых кругов России и Китая позволили, в общем, достаточно эффективно развивать наше торгово-экономическое сотрудничество", - заявил Дахновский. По его словам, "об этом свидетельствуют и показатели товарооборота, и растущее число совместных проектов, и интенсивность бизнес-контактов". Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,774 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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россия, бизнес, китай, кнр, рф