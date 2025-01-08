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Доллар укрепляется в ожидании статистики из США

Доллар укрепляется в ожидании статистики из США - 08.01.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется в ожидании статистики из США

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, увеличивается перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T13:11+0300

2025-01-08T13:11+0300

2025-01-08T13:11+0300

экономика

доллар

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иена

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, увеличивается перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,0318 доллара с 1,0341 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене растёт до 158,15 иены с уровня прошлого закрытия 158,05 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 108,9 пункта. Позднее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщит данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в декабре. Аналитики прогнозируют рост на 140 тысяч после увеличения в ноябре на 146 тысяч. А в пятницу ожидается публикация статистики уровня безработицы в США. Эксперты прогнозируют, что в декабре он остался на ноябрьской отметке в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 154 тысячи после роста предыдущего месяца на 227 тысяч.

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доллар, евро, иена, сша