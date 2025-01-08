Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар укрепляется в ожидании статистики из США - 08.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250108/dollar-854076101.html
Доллар укрепляется в ожидании статистики из США
Доллар укрепляется в ожидании статистики из США - 08.01.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется в ожидании статистики из США
Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, увеличивается перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T13:11+0300
2025-01-08T13:11+0300
экономика
доллар
евро
иена
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, увеличивается перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,0318 доллара с 1,0341 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене растёт до 158,15 иены с уровня прошлого закрытия 158,05 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 108,9 пункта. Позднее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщит данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в декабре. Аналитики прогнозируют рост на 140 тысяч после увеличения в ноябре на 146 тысяч. А в пятницу ожидается публикация статистики уровня безработицы в США. Эксперты прогнозируют, что в декабре он остался на ноябрьской отметке в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 154 тысячи после роста предыдущего месяца на 227 тысяч.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_e7eba5da5a0c43618ba2a934dedf0168.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, евро, иена, сша
Экономика, доллар, евро, иена, США
13:11 08.01.2025
 
Доллар укрепляется в ожидании статистики из США

Доллар к другим основным валютам растет перед публикацией макростатистики в США

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, увеличивается перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,0318 доллара с 1,0341 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене растёт до 158,15 иены с уровня прошлого закрытия 158,05 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 108,9 пункта.
Позднее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщит данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в декабре. Аналитики прогнозируют рост на 140 тысяч после увеличения в ноябре на 146 тысяч.
А в пятницу ожидается публикация статистики уровня безработицы в США. Эксперты прогнозируют, что в декабре он остался на ноябрьской отметке в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 154 тысячи после роста предыдущего месяца на 227 тысяч.
 
ЭкономикадолларевроиенаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала