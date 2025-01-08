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В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки беспилотников

В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки беспилотников - 08.01.2025, ПРАЙМ

В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки беспилотников

При ликвидации вызванного атакой беспилотника возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС России, один... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T18:00+0300

2025-01-08T18:00+0300

2025-01-08T18:20+0300

происшествия

саратовская область

мчс россии

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. При ликвидации вызванного атакой беспилотника возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС России, один госпитализирован, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации", - написал глава региона в своем Telegram-канале."К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу", - добавил губернатор.Также он сообщил, что министру здравоохранения поручено держать оказание медпомощи на особом контроле.Кроме того, на протяжении всего дня в городе в районе возгорания специалисты управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха, при этом не зафиксировано превышения концентрации загрязняющих веществ.

https://1prime.ru/20241231/ataka-853973141.html

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саратовская область, мчс россии