https://1prime.ru/20250108/engels-854080136.html
В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки беспилотников
В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки беспилотников - 08.01.2025, ПРАЙМ
В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки беспилотников
При ликвидации вызванного атакой беспилотника возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС России, один... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T18:00+0300
2025-01-08T18:00+0300
2025-01-08T18:20+0300
происшествия
саратовская область
мчс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/31/835723166_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_0b4d2c4924e18c289cc77f78dc5e651a.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. При ликвидации вызванного атакой беспилотника возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС России, один госпитализирован, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации", - написал глава региона в своем Telegram-канале."К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу", - добавил губернатор.Также он сообщил, что министру здравоохранения поручено держать оказание медпомощи на особом контроле.Кроме того, на протяжении всего дня в городе в районе возгорания специалисты управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха, при этом не зафиксировано превышения концентрации загрязняющих веществ.
https://1prime.ru/20241231/ataka-853973141.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/31/835723166_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_9db33529c09dc417906ab7b180ce7062.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, мчс россии
Происшествия, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЧС России
В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки беспилотников
В Энгельсе введут режим ЧС из-за расширения площади пожара после атаки БПЛА
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. При ликвидации вызванного атакой беспилотника возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС России, один госпитализирован, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
"К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших - сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу", - добавил губернатор.
В Смоленской области беспилотники атаковали нефтебазу
Также он сообщил, что министру здравоохранения поручено держать оказание медпомощи на особом контроле.
Кроме того, на протяжении всего дня в городе в районе возгорания специалисты управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха, при этом не зафиксировано превышения концентрации загрязняющих веществ.