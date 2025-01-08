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В ЕС выразили непонимание в связи с последними заявлениями Трампа

В ЕС выразили непонимание в связи с последними заявлениями Трампа - 08.01.2025, ПРАЙМ

В ЕС выразили непонимание в связи с последними заявлениями Трампа

Европейские партнеры Германии выразили непонимание в связи с недавними заявлениями в США по Гренландии и Панамскому каналу, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T19:17+0300

2025-01-08T19:17+0300

2025-01-08T19:17+0300

политика

ес

олаф шольц

дональд трамп

гренландия

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БЕРЛИН, 8 янв - ПРАЙМ. Европейские партнеры Германии выразили непонимание в связи с недавними заявлениями в США по Гренландии и Панамскому каналу, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его заявление в прямом эфире транслировалось на портале ведомства канцлера.По словам Шольца, в связи с текущими событиями он обменялся мнениями с несколькими главами европейских государств и правительств, а также с председателем Евросовета в обеденное время. Неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права, подчеркнул он. Канцлер также отметил, что в ходе дискуссий с европейскими партнерами "стало очевидным определенное непонимание в связи с недавними заявлениями США". По мнению Шольца, принцип нерушимости границ применим к каждой стране, независимо от того, находится ли она к востоку или к западу от ФРГ, и каждое государство должно соблюдать его, независимо от того, является ли оно маленькой страной или очень могущественным государством. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, отметив ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Сейчас она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://1prime.ru/20250108/tramp-854072427.html

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ес, олаф шольц, дональд трамп, гренландия