https://1prime.ru/20250108/evrodeputat-854075320.html
Евродепутат прокомментировала нежелание Киева быть на переговорах по газу
Евродепутат прокомментировала нежелание Киева быть на переговорах по газу - 08.01.2025, ПРАЙМ
Евродепутат прокомментировала нежелание Киева быть на переговорах по газу
Нежелание Киева участвовать в консультациях по ситуации с транзитом газа через украинскую территорию в Европу говорит о слабости Владимира Зеленского, считает... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T12:20+0300
2025-01-08T12:20+0300
2025-01-08T12:20+0300
энергетика
газ
словакия
украина
владимир зеленский
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
БРАТИСЛАВА, 8 янв - ПРАЙМ. Нежелание Киева участвовать в консультациях по ситуации с транзитом газа через украинскую территорию в Европу говорит о слабости Владимира Зеленского, считает депутат Европейского парламента от Словакии Моника Беньова. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января, представители Киева на них, как сообщал Фицо, присутствовать не будут. "То, что президент Украины отменил запланированную (на 7 января - ред.) встречу в Брюсселе по поводу поставок газа в Словакию, свидетельствует о его упрямстве и слабости", - написала Беньова в соцсетях.Она отметила, что словацкий премьер Фицо в четверг в Брюсселе будет бороться за энергетические интересы Словакии, "несмотря на надменность Зеленского". Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
https://1prime.ru/20250107/zapret-854070082.html
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, словакия, украина, владимир зеленский, транзит газа через украину
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, транзит газа через Украину
Евродепутат прокомментировала нежелание Киева быть на переговорах по газу
Депутат Беньова: нежелание Киева быть на переговорах по газу говорит о слабости Зеленского
БРАТИСЛАВА, 8 янв - ПРАЙМ. Нежелание Киева участвовать в консультациях по ситуации с транзитом газа через украинскую территорию в Европу говорит о слабости Владимира Зеленского, считает депутат Европейского парламента от Словакии Моника Беньова.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января, представители Киева на них, как сообщал Фицо, присутствовать не будут.
"То, что президент Украины отменил запланированную (на 7 января - ред.) встречу в Брюсселе по поводу поставок газа в Словакию, свидетельствует о его упрямстве и слабости", - написала Беньова в соцсетях.
На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России
Она отметила, что словацкий премьер Фицо в четверг в Брюсселе будет бороться за энергетические интересы Словакии, "несмотря на надменность Зеленского".
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.