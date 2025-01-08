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Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС

Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС - 08.01.2025, ПРАЙМ

Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС

Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по территории Украины. Остановка транзита серьезно вредит Евросоюзу и помогает США увеличивать поставки газа в... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T22:48+0300

2025-01-08T22:48+0300

2025-01-08T23:10+0300

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транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 8 янв - ПРАЙМ. Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по территории Украины. Остановка транзита серьезно вредит Евросоюзу и помогает США увеличивать поставки газа в регион. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, одностороннее решение Владимира Зеленского остановить транзит какого бы то ни было газа через Украину значительно вредит Словакии и ЕС с финансовой точки зрения и существенно помогает США, которые могут наращивать поставки газа в Европу. "Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, несмотря на то, что Еврокомиссия четко в своем официальном письме констатирует, что Украине ничего не мешает продолжать транзит: ни европейское право, ни санкции", — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*. Премьер напомнил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять около 500 миллионов евро, а также "один миллиард евро на более высоких ценах на газ". Фицо добавил, что за эту "авантюру" весь ЕС заплатит около 70 миллиардов евро. Также он заявил, что хочет "решить серьезную проблему" с описанным выше ущербом, "который неблагодарный украинский президент" наносит Словакии и всему ЕС.Кроме того, премьер сказал, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой транзита он сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна"."К моему большому удивлению молчит Европейский союз и его органы. Завтра утром я еду в Брюссель на переговоры с комиссаром по энергетике. Я сделаю все для того, чтобы пробудить его от сладкого сна", — сообщил он.Фицо подчеркнул, что из-за остановки Украиной транзита сложилась "серьезная проблема", которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро."Ни Словакия, ни Европейский союз не ведут войну, у нас нет никаких причин терпеть авантюры (Владимира — ред.) Зеленского", — сказал он.Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января, представители Киева на них, как сообщал Фицо, присутствовать не будут.Власти Словакии ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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ес, словакия, украина, роберт фицо, транзит газа через украину