Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС - 08.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250108/fitso-854083918.html
Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС
Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС - 08.01.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС
Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по территории Украины. Остановка транзита серьезно вредит Евросоюзу и помогает США увеличивать поставки газа в... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T22:48+0300
2025-01-08T23:10+0300
политика
ес
словакия
украина
роберт фицо
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg
БРАТИСЛАВА, 8 янв - ПРАЙМ. Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по территории Украины. Остановка транзита серьезно вредит Евросоюзу и помогает США увеличивать поставки газа в регион. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, одностороннее решение Владимира Зеленского остановить транзит какого бы то ни было газа через Украину значительно вредит Словакии и ЕС с финансовой точки зрения и существенно помогает США, которые могут наращивать поставки газа в Европу. "Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, несмотря на то, что Еврокомиссия четко в своем официальном письме констатирует, что Украине ничего не мешает продолжать транзит: ни европейское право, ни санкции", — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*. Премьер напомнил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять около 500 миллионов евро, а также "один миллиард евро на более высоких ценах на газ". Фицо добавил, что за эту "авантюру" весь ЕС заплатит около 70 миллиардов евро. Также он заявил, что хочет "решить серьезную проблему" с описанным выше ущербом, "который неблагодарный украинский президент" наносит Словакии и всему ЕС.Кроме того, премьер сказал, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой транзита он сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна"."К моему большому удивлению молчит Европейский союз и его органы. Завтра утром я еду в Брюссель на переговоры с комиссаром по энергетике. Я сделаю все для того, чтобы пробудить его от сладкого сна", — сообщил он.Фицо подчеркнул, что из-за остановки Украиной транзита сложилась "серьезная проблема", которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро."Ни Словакия, ни Европейский союз не ведут войну, у нас нет никаких причин терпеть авантюры (Владимира — ред.) Зеленского", — сказал он.Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января, представители Киева на них, как сообщал Фицо, присутствовать не будут.Власти Словакии ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250102/gaz-854006075.html
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2f0b0b48c17782217f95a7a3a0828056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, словакия, украина, роберт фицо, транзит газа через украину
Политика, ЕС, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Роберт Фицо, транзит газа через Украину
22:48 08.01.2025 (обновлено: 23:10 08.01.2025)
 
Фицо рассказал о вреде остановки транзита газа через Украину для ЕС

Фицо: остановка транзита газа через Украину вредит ЕС и помогает США

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 8 янв - ПРАЙМ. Киеву ничего не мешает продолжить транзит газа по территории Украины. Остановка транзита серьезно вредит Евросоюзу и помогает США увеличивать поставки газа в регион. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его словам, одностороннее решение Владимира Зеленского остановить транзит какого бы то ни было газа через Украину значительно вредит Словакии и ЕС с финансовой точки зрения и существенно помогает США, которые могут наращивать поставки газа в Европу.
"Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, несмотря на то, что Еврокомиссия четко в своем официальном письме констатирует, что Украине ничего не мешает продолжать транзит: ни европейское право, ни санкции", — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.
Премьер напомнил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять около 500 миллионов евро, а также "один миллиард евро на более высоких ценах на газ". Фицо добавил, что за эту "авантюру" весь ЕС заплатит около 70 миллиардов евро.
Также он заявил, что хочет "решить серьезную проблему" с описанным выше ущербом, "который неблагодарный украинский президент" наносит Словакии и всему ЕС.
Кроме того, премьер сказал, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой транзита он сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна".
"К моему большому удивлению молчит Европейский союз и его органы. Завтра утром я еду в Брюссель на переговоры с комиссаром по энергетике. Я сделаю все для того, чтобы пробудить его от сладкого сна", — сообщил он.
Фицо подчеркнул, что из-за остановки Украиной транзита сложилась "серьезная проблема", которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро.
"Ни Словакия, ни Европейский союз не ведут войну, у нас нет никаких причин терпеть авантюры (Владимира — ред.) Зеленского", — сказал он.
Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января, представители Киева на них, как сообщал Фицо, присутствовать не будут.
Власти Словакии ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Фицо пообещал ответные меры против Украины за остановку транзита газа
2 января, 19:55
 
ПолитикаЕССЛОВАКИЯУКРАИНАРоберт Фицотранзит газа через Украину
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала