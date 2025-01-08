https://1prime.ru/20250108/flydubai-854078212.html

Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды

Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды - 08.01.2025, ПРАЙМ

Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды

Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai продлила приостановку полетов в российские города Сочи и Минеральные воды до 22 января включительно, сообщил РИА... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T16:02+0300

2025-01-08T16:02+0300

2025-01-08T16:02+0300

сочи

минеральные воды

flydubai

https://cdnn.1prime.ru/img/76150/67/761506702_0:22:1025:598_1920x0_80_0_0_35180995ef568750cd53a410babe294a.jpg

ДОХА, 8 янв - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai продлила приостановку полетов в российские города Сочи и Минеральные воды до 22 января включительно, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании. Перевозчик прекратил полеты в эти города с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолётом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены до 8 января. "Рейсы Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральные Воды (MRV) и аэропортом Сочи (AER) приостановлены до 22 января 2025 года включительно по оперативным причинам", - отметил представитель авиаперевозчика.

сочи

минеральные воды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сочи, минеральные воды, flydubai