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Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды - 08.01.2025, ПРАЙМ
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды
Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai продлила приостановку полетов в российские города Сочи и Минеральные воды до 22 января включительно, сообщил РИА... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T16:02+0300
2025-01-08T16:02+0300
сочи
минеральные воды
flydubai
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ДОХА, 8 янв - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai продлила приостановку полетов в российские города Сочи и Минеральные воды до 22 января включительно, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании. Перевозчик прекратил полеты в эти города с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолётом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены до 8 января. "Рейсы Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральные Воды (MRV) и аэропортом Сочи (AER) приостановлены до 22 января 2025 года включительно по оперативным причинам", - отметил представитель авиаперевозчика.
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сочи, минеральные воды, flydubai
СОЧИ, Минеральные Воды, Flydubai
16:02 08.01.2025
 
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды

Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды до 22 января

© Фото : FlydubaiСамолеты авиакомпании-лоукостера Flydubai
Самолеты авиакомпании-лоукостера Flydubai - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© Фото : Flydubai
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ДОХА, 8 янв - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai продлила приостановку полетов в российские города Сочи и Минеральные воды до 22 января включительно, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании. Перевозчик прекратил полеты в эти города с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолётом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены до 8 января.
"Рейсы Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральные Воды (MRV) и аэропортом Сочи (AER) приостановлены до 22 января 2025 года включительно по оперативным причинам", - отметил представитель авиаперевозчика.
 
СОЧИМинеральные ВодыFlydubai
 
 
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