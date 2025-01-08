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Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды - 08.01.2025, ПРАЙМ
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды
Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai продлила приостановку полетов в российские города Сочи и Минеральные воды до 22 января включительно, сообщил РИА... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T16:02+0300
2025-01-08T16:02+0300
2025-01-08T16:02+0300
сочи
минеральные воды
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ДОХА, 8 янв - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai продлила приостановку полетов в российские города Сочи и Минеральные воды до 22 января включительно, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании. Перевозчик прекратил полеты в эти города с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолётом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены до 8 января. "Рейсы Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральные Воды (MRV) и аэропортом Сочи (AER) приостановлены до 22 января 2025 года включительно по оперативным причинам", - отметил представитель авиаперевозчика.
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сочи, минеральные воды, flydubai
СОЧИ, Минеральные Воды, Flydubai
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минеральные воды до 22 января
ДОХА, 8 янв - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai продлила приостановку полетов в российские города Сочи и Минеральные воды до 22 января включительно, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании. Перевозчик прекратил полеты в эти города с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолётом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены до 8 января.
"Рейсы Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральные Воды (MRV) и аэропортом Сочи (AER) приостановлены до 22 января 2025 года включительно по оперативным причинам", - отметил представитель авиаперевозчика.