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МИД Франции призвал ЕК жестче регулировать цифровую среду

МИД Франции призвал ЕК жестче регулировать цифровую среду - 08.01.2025, ПРАЙМ

МИД Франции призвал ЕК жестче регулировать цифровую среду

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя вмешательство американского миллиардера, владельца соцсети X Илона Маска в европейскую политику,... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T12:25+0300

2025-01-08T12:25+0300

2025-01-08T12:25+0300

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илон маск

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ПАРИЖ, 8 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя вмешательство американского миллиардера, владельца соцсети X Илона Маска в европейскую политику, призвал Еврокомиссию к более жесткому регулированию цифрового пространства. "Если Еврокомиссия не может нас защитить от этих вмешательств и угроз вмешательства, тогда ей придется вернуть странам-членам, вернуть Франции возможность это делать", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. Маск до этого написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Кроме того, Маск призывал к голосованию в Британии за правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". Он также назвал "злом" действующего премьера Великобритании Кира Стармера и призвал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами.

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франция, ес, еврокомиссия, соцсети, илон маск