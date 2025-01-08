https://1prime.ru/20250108/gaz-853934354.html
Глобальный рынок газа меняет очертания: сюрпризы-2025 уже на пороге
Глобальный рынок газа меняет очертания: сюрпризы-2025 уже на пороге - 08.01.2025, ПРАЙМ
Глобальный рынок газа меняет очертания: сюрпризы-2025 уже на пороге
2025 год для мирового газового рынка окажется достаточно непростым: сохранится нестабильная ситуация с ограниченным предложением и растущим спросом. По мнению... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T04:04+0300
2025-01-08T04:04+0300
2025-01-08T04:04+0300
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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. 2025 год для мирового газового рынка окажется достаточно непростым: сохранится нестабильная ситуация с ограниченным предложением и растущим спросом. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, не исключены "сюрпризы", обусловленные геополитическими, экономическими и технологическими факторами.Хрупкий баланс мирового рынкаГазовый рынок продолжает испытывать последствия шока, связанного с прекращением поставок российского газа в Европу в 2022 году. В условиях геополитической напряженности в ряде регионов мира не только поставки трубопроводного газа, но и экспорт СПГ является уязвимым, рассказывает Евгений Смирнов, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСамая главная сложность на мировом рынке газа – дисбаланс. В 2024-2025 годах глобальный спрос может продемонстрировать новые исторические максимумы. Более 40% прироста спроса придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. Но и в Европе он тоже восстанавливается.Вместе с тем, дефицит газа на мировом рынке в 2025 году может составить 30 миллиардов кубов - уход 120 миллиардов кубов российского газа с европейского рынка заместить сложно, ведь это около 20 % мирового рынка СПГНе может пройти безвозвратно.По прогнозам, рынок СПГ продолжит расти как в Азии, так и в Европе. "Однако увеличение спроса может превысить рост предложения в 2025 году, что может привести к дефициту сжиженного природного газа, а, следовательно, к скачкам цен, особенно в пиковые периоды", - отмечает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.В перспективе 3-4 лет ожидается запуск большого числа проектов по сжижению СПГ, что поспособствует расширению предложения на мировом рынке. Однако 2025-й год все еще будет оставаться напряженным в плане возможностей расширения этого предложения, указывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций.С одной стороны, по прогнозу EIA, за счет запуска проектов Plaquemines LNG и Corpus Christi LNG Stage 3. экспорт СПГ из США вырастет на 15%. С другой стороны, по ряду других проектов возможны серьезные задержки. "А значит, какие-то негативные сюрпризы и сбои здесь не исключены", - говорит эксперт.Продолжит оказывать давление и сложная ситуация на Ближнем Востоке в виде непрекращающихся военных конфликтов, затрагивающих в том числе и страны с крупными запасами газа.В этих условиях позиции США как экспортера СПГ на мировом рынке газа будут, безусловно, укрепляться, но и Россия продолжит стремиться к стабилизации поставок за счет новых проектов СПГ и новых газопроводов, отмечает Евгений Смирнов.Европейская газовая спиральНаиболее вероятны в 2025 году, по мнению экспертов, сюрпризы на европейском газовом рынке.Сравнительно низкие температуры в текущем сезоне привели к быстрому росту потребления газа и сокращению запасов в странах Европы, которые сейчас уже ниже уровней 2022-2023 года.По словам Смирнова, сокращение запасов может привести в ближайшие месяцы к очередному витку повышенного потребления газа, формируя своего рода хроническую восходящую "газовую спираль" спроса и цен.В конце 2024 года заканчивается транзитный контракт между Россией и Украиной, а также прекращается контракт, заключенный на период до 2040 года между "Газпромэкспортом" и австрийской OMG.Потеря украинского транзита означает еще минус 15 миллиардов кубометров в год для европейского импорта газа. Если эти поставки прекратятся, Европа будет запрашивать с альтернативных направлений бОльшие, чем ранее, объемы СПГ, что окажет серьезное давление на цены.Наряду с возможным прекращением транзита газа через Украину ситуацию усугубит и позиция Катара касательно поставок в Европу. Катар после 2022 года заключил долгосрочные контракты на поставку СПГ с Германией, Францией, Италией и Нидерландами, а недавно предупредил о возможном прекращении поставок в случае штрафов по Директиве ЕС о надлежащей проверке корпоративной устойчивости (CSDDD).Принятая в марте 2024 года директива позволяет налагать штрафы в размере до 5% от годового мирового дохода компании, если ее руководство не устраняет негативные последствия для прав человека или окружающей среды. Катар обиделся и предупредил, что не потерпит от европейских партнеров подобных претензий.Африка усиливает позицииЕще один тренд наступившего года – вероятное усиление роли африканского континента. В настоящее время Африка экспортирует 40 миллионов тонн газа в год, среди крупнейших производителей - Алжир, Египет и Нигерия. В основном речь идет о поставках СПГ на европейский рынок, но есть и трубопроводные маршруты.Westwood Global Energy group ожидает, что к 2027 году новые мощности по сжижению газа на континенте увеличатся на 10,2 миллиона тонн в год благодаря проектам в Мозамбике, Нигерии, Сенегале, Мавритании и Республике Конго. Многие "молодые" производители стремительно наращивают мощности по экспорту газа.К сожалению, они пока не являются достаточно надежными из-за инфраструктурных проблем и трудностей добычи и дальнейшей транспортировки. "Если этим странам удастся решить проблемы с безопасностью и инфраструктурой, они могут составить конкуренцию традиционным экспортерам", - считает Гулиев.План Трампа и новые реалии для РоссииПо мнению аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, самые интересные события мирового газового рынка будут со стороны предложения. Прежде всего, на рынок может повлиять новый план в области энергетики Дональда Трампа, который должен быть опубликован после инаугурации избранного американского президента.Предполагается рост числа проектов по производству СПГ и нефти, а также увеличение объемов экспорта энергоресурсов из США. "Реализация плана повлечет за собой снижение мировых цен на энергоресурсы, что необходимо учитывать и России с ее высокой зависимостью от цен на нефть и газ", - отмечает аналитик.В условиях геополитической напряженности спрос на СПГ растет и в ближайшие годы будет расти. И таким странам, как США, где, по сути, нет альтернатив по способам поставкам газа, гораздо проще принимать решения о наращивании объемов производства. С другой стороны, СПГ-проекты более капиталоемки по сравнению с трубопроводным газом."В результате, для стран с большими возможностями поставок газа по трубопроводам, в частности, для России, необходимость нахождения баланса между поставками трубопроводного газа и СПГ – более сложная задача", - признает Наталья Чуркина.Аналитик напомнила, что в 2025 году вступят в действие новые санкции ЕС, которые также могут усложнить для России поставки СПГ на внешний рынок. Нельзя исключать и различных "черных лебедей" в виде повреждений газовой инфраструктуры.Однако несмотря на все внешние факторы, для России - одного из крупнейших экспортеров природного газа - важно выстроить свою энергетическую политику в соответствии с собственными интересами.Несмотря на благоприятные прогнозы по росту добычи, российская газовая отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость адаптации к изменяющимся условиям на мировом рынке, усиление конкуренции и технологические ограничения в развитии новых проектов СПГ.Для поддержания и укрепления своих позиций России необходимо продолжать диверсификацию экспортных маршрутов, инвестировать в развитие технологий и искать новые рынки сбыта, заключил Игбал Гулиев
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газ, европа, сша, катар, дональд трамп, ес, поставки газа
Статья, Газ, ЕВРОПА, США, КАТАР, Дональд Трамп, ЕС, поставки газа
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. 2025 год для мирового газового рынка окажется достаточно непростым: сохранится нестабильная ситуация с ограниченным предложением и растущим спросом. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, не исключены "сюрпризы", обусловленные геополитическими, экономическими и технологическими факторами.
Хрупкий баланс мирового рынка
Газовый рынок продолжает испытывать последствия шока, связанного с прекращением поставок российского газа в Европу в 2022 году. В условиях геополитической напряженности в ряде регионов мира не только поставки трубопроводного газа, но и экспорт СПГ является уязвимым, рассказывает Евгений Смирнов, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.
Самая главная сложность на мировом рынке газа – дисбаланс. В 2024-2025 годах глобальный спрос может продемонстрировать новые исторические максимумы. Более 40% прироста спроса придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. Но и в Европе он тоже восстанавливается.
Вместе с тем, дефицит газа на мировом рынке в 2025 году может составить 30 миллиардов кубов - уход 120 миллиардов кубов российского газа с европейского рынка заместить сложно, ведь это около 20 % мирового рынка СПГ
Не может пройти безвозвратно.
По прогнозам, рынок СПГ продолжит расти как в Азии, так и в Европе. "Однако увеличение спроса может превысить рост предложения в 2025 году, что может привести к дефициту сжиженного природного газа, а, следовательно, к скачкам цен, особенно в пиковые периоды", - отмечает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.
В перспективе 3-4 лет ожидается запуск большого числа проектов по сжижению СПГ, что поспособствует расширению предложения на мировом рынке. Однако 2025-й год все еще будет оставаться напряженным в плане возможностей расширения этого предложения, указывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций.
Рынок газа в ЕС сбалансировался за счет "смерти покупателя", заявил эксперт
С одной стороны, по прогнозу EIA, за счет запуска проектов Plaquemines LNG и Corpus Christi LNG Stage 3. экспорт СПГ из США вырастет на 15%. С другой стороны, по ряду других проектов возможны серьезные задержки. "А значит, какие-то негативные сюрпризы и сбои здесь не исключены", - говорит эксперт.
Продолжит оказывать давление и сложная ситуация на Ближнем Востоке в виде непрекращающихся военных конфликтов, затрагивающих в том числе и страны с крупными запасами газа.
В этих условиях позиции США как экспортера СПГ на мировом рынке газа будут, безусловно, укрепляться, но и Россия продолжит стремиться к стабилизации поставок за счет новых проектов СПГ и новых газопроводов, отмечает Евгений Смирнов.
Европейская газовая спираль
Наиболее вероятны в 2025 году, по мнению экспертов, сюрпризы на европейском газовом рынке.
Сравнительно низкие температуры в текущем сезоне привели к быстрому росту потребления газа и сокращению запасов в странах Европы, которые сейчас уже ниже уровней 2022-2023 года.
По словам Смирнова, сокращение запасов может привести в ближайшие месяцы к очередному витку повышенного потребления газа, формируя своего рода хроническую восходящую "газовую спираль" спроса и цен.
В конце 2024 года заканчивается транзитный контракт между Россией и Украиной, а также прекращается контракт, заключенный на период до 2040 года между "Газпромэкспортом" и австрийской OMG.
Потеря украинского транзита означает еще минус 15 миллиардов кубометров в год для европейского импорта газа. Если эти поставки прекратятся, Европа будет запрашивать с альтернативных направлений бОльшие, чем ранее, объемы СПГ, что окажет серьезное давление на цены.
Наряду с возможным прекращением транзита газа через Украину ситуацию усугубит и позиция Катара касательно поставок в Европу. Катар после 2022 года заключил долгосрочные контракты на поставку СПГ с Германией, Францией, Италией и Нидерландами, а недавно предупредил о возможном прекращении поставок в случае штрафов по Директиве ЕС о надлежащей проверке корпоративной устойчивости (CSDDD).
Принятая в марте 2024 года директива позволяет налагать штрафы в размере до 5% от годового мирового дохода компании, если ее руководство не устраняет негативные последствия для прав человека или окружающей среды. Катар обиделся и предупредил, что не потерпит от европейских партнеров подобных претензий.
Еще один тренд наступившего года – вероятное усиление роли африканского континента. В настоящее время Африка экспортирует 40 миллионов тонн газа в год, среди крупнейших производителей - Алжир, Египет и Нигерия. В основном речь идет о поставках СПГ на европейский рынок, но есть и трубопроводные маршруты.
Эксперт объяснил, зачем России нужно выходить на рынок Алжира
Westwood Global Energy group ожидает, что к 2027 году новые мощности по сжижению газа на континенте увеличатся на 10,2 миллиона тонн в год благодаря проектам в Мозамбике, Нигерии, Сенегале, Мавритании и Республике Конго. Многие "молодые" производители стремительно наращивают мощности по экспорту газа.
К сожалению, они пока не являются достаточно надежными из-за инфраструктурных проблем и трудностей добычи и дальнейшей транспортировки. "Если этим странам удастся решить проблемы с безопасностью и инфраструктурой, они могут составить конкуренцию традиционным экспортерам", - считает Гулиев.
План Трампа и новые реалии для России
По мнению аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, самые интересные события мирового газового рынка будут со стороны предложения. Прежде всего, на рынок может повлиять новый план в области энергетики Дональда Трампа, который должен быть опубликован после инаугурации избранного американского президента.
Предполагается рост числа проектов по производству СПГ и нефти, а также увеличение объемов экспорта энергоресурсов из США. "Реализация плана повлечет за собой снижение мировых цен на энергоресурсы, что необходимо учитывать и России с ее высокой зависимостью от цен на нефть и газ", - отмечает аналитик.
В условиях геополитической напряженности спрос на СПГ растет и в ближайшие годы будет расти. И таким странам, как США, где, по сути, нет альтернатив по способам поставкам газа, гораздо проще принимать решения о наращивании объемов производства. С другой стороны, СПГ-проекты более капиталоемки по сравнению с трубопроводным газом.
Это заговор: газовые хранилища Европы пустеют с рекордной скоростью
"В результате, для стран с большими возможностями поставок газа по трубопроводам, в частности, для России, необходимость нахождения баланса между поставками трубопроводного газа и СПГ – более сложная задача", - признает Наталья Чуркина.
Аналитик напомнила, что в 2025 году вступят в действие новые санкции ЕС, которые также могут усложнить для России поставки СПГ на внешний рынок. Нельзя исключать и различных "черных лебедей" в виде повреждений газовой инфраструктуры.
Однако несмотря на все внешние факторы, для России - одного из крупнейших экспортеров природного газа - важно выстроить свою энергетическую политику в соответствии с собственными интересами.
Несмотря на благоприятные прогнозы по росту добычи, российская газовая отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость адаптации к изменяющимся условиям на мировом рынке, усиление конкуренции и технологические ограничения в развитии новых проектов СПГ.
Для поддержания и укрепления своих позиций России необходимо продолжать диверсификацию экспортных маршрутов, инвестировать в развитие технологий и искать новые рынки сбыта, заключил Игбал Гулиев