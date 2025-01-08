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Глобальный рынок газа меняет очертания: сюрпризы-2025 уже на пороге

Глобальный рынок газа меняет очертания: сюрпризы-2025 уже на пороге - 08.01.2025, ПРАЙМ

Глобальный рынок газа меняет очертания: сюрпризы-2025 уже на пороге

2025 год для мирового газового рынка окажется достаточно непростым: сохранится нестабильная ситуация с ограниченным предложением и растущим спросом. По мнению... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T04:04+0300

2025-01-08T04:04+0300

2025-01-08T04:04+0300

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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. 2025 год для мирового газового рынка окажется достаточно непростым: сохранится нестабильная ситуация с ограниченным предложением и растущим спросом. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, не исключены "сюрпризы", обусловленные геополитическими, экономическими и технологическими факторами.Хрупкий баланс мирового рынкаГазовый рынок продолжает испытывать последствия шока, связанного с прекращением поставок российского газа в Европу в 2022 году. В условиях геополитической напряженности в ряде регионов мира не только поставки трубопроводного газа, но и экспорт СПГ является уязвимым, рассказывает Евгений Смирнов, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСамая главная сложность на мировом рынке газа – дисбаланс. В 2024-2025 годах глобальный спрос может продемонстрировать новые исторические максимумы. Более 40% прироста спроса придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. Но и в Европе он тоже восстанавливается.Вместе с тем, дефицит газа на мировом рынке в 2025 году может составить 30 миллиардов кубов - уход 120 миллиардов кубов российского газа с европейского рынка заместить сложно, ведь это около 20 % мирового рынка СПГНе может пройти безвозвратно.По прогнозам, рынок СПГ продолжит расти как в Азии, так и в Европе. "Однако увеличение спроса может превысить рост предложения в 2025 году, что может привести к дефициту сжиженного природного газа, а, следовательно, к скачкам цен, особенно в пиковые периоды", - отмечает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.В перспективе 3-4 лет ожидается запуск большого числа проектов по сжижению СПГ, что поспособствует расширению предложения на мировом рынке. Однако 2025-й год все еще будет оставаться напряженным в плане возможностей расширения этого предложения, указывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций.С одной стороны, по прогнозу EIA, за счет запуска проектов Plaquemines LNG и Corpus Christi LNG Stage 3. экспорт СПГ из США вырастет на 15%. С другой стороны, по ряду других проектов возможны серьезные задержки. "А значит, какие-то негативные сюрпризы и сбои здесь не исключены", - говорит эксперт.Продолжит оказывать давление и сложная ситуация на Ближнем Востоке в виде непрекращающихся военных конфликтов, затрагивающих в том числе и страны с крупными запасами газа.В этих условиях позиции США как экспортера СПГ на мировом рынке газа будут, безусловно, укрепляться, но и Россия продолжит стремиться к стабилизации поставок за счет новых проектов СПГ и новых газопроводов, отмечает Евгений Смирнов.Европейская газовая спиральНаиболее вероятны в 2025 году, по мнению экспертов, сюрпризы на европейском газовом рынке.Сравнительно низкие температуры в текущем сезоне привели к быстрому росту потребления газа и сокращению запасов в странах Европы, которые сейчас уже ниже уровней 2022-2023 года.По словам Смирнова, сокращение запасов может привести в ближайшие месяцы к очередному витку повышенного потребления газа, формируя своего рода хроническую восходящую "газовую спираль" спроса и цен.В конце 2024 года заканчивается транзитный контракт между Россией и Украиной, а также прекращается контракт, заключенный на период до 2040 года между "Газпромэкспортом" и австрийской OMG.Потеря украинского транзита означает еще минус 15 миллиардов кубометров в год для европейского импорта газа. Если эти поставки прекратятся, Европа будет запрашивать с альтернативных направлений бОльшие, чем ранее, объемы СПГ, что окажет серьезное давление на цены.Наряду с возможным прекращением транзита газа через Украину ситуацию усугубит и позиция Катара касательно поставок в Европу. Катар после 2022 года заключил долгосрочные контракты на поставку СПГ с Германией, Францией, Италией и Нидерландами, а недавно предупредил о возможном прекращении поставок в случае штрафов по Директиве ЕС о надлежащей проверке корпоративной устойчивости (CSDDD).Принятая в марте 2024 года директива позволяет налагать штрафы в размере до 5% от годового мирового дохода компании, если ее руководство не устраняет негативные последствия для прав человека или окружающей среды. Катар обиделся и предупредил, что не потерпит от европейских партнеров подобных претензий.Африка усиливает позицииЕще один тренд наступившего года – вероятное усиление роли африканского континента. В настоящее время Африка экспортирует 40 миллионов тонн газа в год, среди крупнейших производителей - Алжир, Египет и Нигерия. В основном речь идет о поставках СПГ на европейский рынок, но есть и трубопроводные маршруты.Westwood Global Energy group ожидает, что к 2027 году новые мощности по сжижению газа на континенте увеличатся на 10,2 миллиона тонн в год благодаря проектам в Мозамбике, Нигерии, Сенегале, Мавритании и Республике Конго. Многие "молодые" производители стремительно наращивают мощности по экспорту газа.К сожалению, они пока не являются достаточно надежными из-за инфраструктурных проблем и трудностей добычи и дальнейшей транспортировки. "Если этим странам удастся решить проблемы с безопасностью и инфраструктурой, они могут составить конкуренцию традиционным экспортерам", - считает Гулиев.План Трампа и новые реалии для РоссииПо мнению аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, самые интересные события мирового газового рынка будут со стороны предложения. Прежде всего, на рынок может повлиять новый план в области энергетики Дональда Трампа, который должен быть опубликован после инаугурации избранного американского президента.Предполагается рост числа проектов по производству СПГ и нефти, а также увеличение объемов экспорта энергоресурсов из США. "Реализация плана повлечет за собой снижение мировых цен на энергоресурсы, что необходимо учитывать и России с ее высокой зависимостью от цен на нефть и газ", - отмечает аналитик.В условиях геополитической напряженности спрос на СПГ растет и в ближайшие годы будет расти. И таким странам, как США, где, по сути, нет альтернатив по способам поставкам газа, гораздо проще принимать решения о наращивании объемов производства. С другой стороны, СПГ-проекты более капиталоемки по сравнению с трубопроводным газом."В результате, для стран с большими возможностями поставок газа по трубопроводам, в частности, для России, необходимость нахождения баланса между поставками трубопроводного газа и СПГ – более сложная задача", - признает Наталья Чуркина.Аналитик напомнила, что в 2025 году вступят в действие новые санкции ЕС, которые также могут усложнить для России поставки СПГ на внешний рынок. Нельзя исключать и различных "черных лебедей" в виде повреждений газовой инфраструктуры.Однако несмотря на все внешние факторы, для России - одного из крупнейших экспортеров природного газа - важно выстроить свою энергетическую политику в соответствии с собственными интересами.Несмотря на благоприятные прогнозы по росту добычи, российская газовая отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость адаптации к изменяющимся условиям на мировом рынке, усиление конкуренции и технологические ограничения в развитии новых проектов СПГ.Для поддержания и укрепления своих позиций России необходимо продолжать диверсификацию экспортных маршрутов, инвестировать в развитие технологий и искать новые рынки сбыта, заключил Игбал Гулиев

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

газ, европа, сша, катар, дональд трамп, ес, поставки газа