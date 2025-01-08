https://1prime.ru/20250108/gaz-854077788.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов за тысячу кубов - 08.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе днем в среду снижаются на 4%, опустившись под круглую отметку в 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T15:12+0300

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем в среду снижаются на 4%, опустившись под круглую отметку в 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 513 доллара (+0,5%) за тысячу кубометров. Но по состоянию на 14.46 мск их стоимость составляет уже 489,9 доллара (–4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 510,5 доллара за тысячу кубометров. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

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биржевые торги, ice, европа, газ