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Египет рассчитывает на природный газ с Кипра для реэкспорта в Европу

Египет рассчитывает на природный газ с Кипра для реэкспорта в Европу - 08.01.2025, ПРАЙМ

Египет рассчитывает на природный газ с Кипра для реэкспорта в Европу

Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра для дальнейшего реэкспорта в Европу, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T16:32+0300

2025-01-08T16:32+0300

2025-01-08T16:32+0300

энергетика

египет

кипр

газ

европа

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КАИР, 8 янв - ПРАЙМ. Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра для дальнейшего реэкспорта в Европу, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. В среду в Каире проходит трехсторонний саммит с участием лидеров Египта, Греции и Кипра. "Что касается сотрудничества с Кипром в сфере газа, мы рассчитываем на его поставки на египетские станции сжижения для его реэкспорта в страны Европы", - сказал ас-Сиси на открытии саммита. Говоря о сотрудничестве с Грецией, президент Египта отметил, что проект энергосети между двумя странами выглядит поворотным моментом в укреплении региональной интеграции. Встречи в трехстороннем формате с участием Египта, Кипра и Греции проводятся на ежегодной основе. Они направлены на укрепление сотрудничества и безопасности в Восточном Средиземноморье. Три страны уже провели более десяти саммитов.

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египет

кипр

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египет, кипр, газ, европа