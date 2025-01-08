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Египет рассчитывает на природный газ с Кипра для реэкспорта в Европу - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Египет рассчитывает на природный газ с Кипра для реэкспорта в Европу
Египет рассчитывает на природный газ с Кипра для реэкспорта в Европу - 08.01.2025, ПРАЙМ
Египет рассчитывает на природный газ с Кипра для реэкспорта в Европу
Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра для дальнейшего реэкспорта в Европу, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T16:32+0300
2025-01-08T16:32+0300
энергетика
египет
кипр
газ
европа
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КАИР, 8 янв - ПРАЙМ. Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра для дальнейшего реэкспорта в Европу, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. В среду в Каире проходит трехсторонний саммит с участием лидеров Египта, Греции и Кипра. "Что касается сотрудничества с Кипром в сфере газа, мы рассчитываем на его поставки на египетские станции сжижения для его реэкспорта в страны Европы", - сказал ас-Сиси на открытии саммита. Говоря о сотрудничестве с Грецией, президент Египта отметил, что проект энергосети между двумя странами выглядит поворотным моментом в укреплении региональной интеграции. Встречи в трехстороннем формате с участием Египта, Кипра и Греции проводятся на ежегодной основе. Они направлены на укрепление сотрудничества и безопасности в Восточном Средиземноморье. Три страны уже провели более десяти саммитов.
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египет, кипр, газ, европа
Энергетика, ЕГИПЕТ, КИПР, Газ, ЕВРОПА
16:32 08.01.2025
 
Египет рассчитывает на природный газ с Кипра для реэкспорта в Европу

Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра для реэкспорта в Европу

© Фото : Unsplash/Manuel JimenezВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© Фото : Unsplash/Manuel Jimenez
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КАИР, 8 янв - ПРАЙМ. Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра для дальнейшего реэкспорта в Европу, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.
В среду в Каире проходит трехсторонний саммит с участием лидеров Египта, Греции и Кипра.
"Что касается сотрудничества с Кипром в сфере газа, мы рассчитываем на его поставки на египетские станции сжижения для его реэкспорта в страны Европы", - сказал ас-Сиси на открытии саммита.
Говоря о сотрудничестве с Грецией, президент Египта отметил, что проект энергосети между двумя странами выглядит поворотным моментом в укреплении региональной интеграции.
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14 мая 2023, 18:24
Встречи в трехстороннем формате с участием Египта, Кипра и Греции проводятся на ежегодной основе. Они направлены на укрепление сотрудничества и безопасности в Восточном Средиземноморье. Три страны уже провели более десяти саммитов.
 
ЭнергетикаЕГИПЕТКИПРГазЕВРОПА
 
 
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