https://1prime.ru/20250108/grenlandiya-854082059.html

Блинкен раскритиковал идею Трампа присоединить Гренландию к США

Блинкен раскритиковал идею Трампа присоединить Гренландию к США - 08.01.2025, ПРАЙМ

Блинкен раскритиковал идею Трампа присоединить Гренландию к США

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает не очень хорошей идею избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к американским... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T19:37+0300

2025-01-08T19:37+0300

2025-01-08T19:37+0300

политика

сша

гренландия

дональд трамп

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает не очень хорошей идею избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к американским территориям и выразил уверенность, что этого не случится. "Идея, высказанная о Гренландии, очевидно, не очень хорошая, но, возможно, что более важно, очевидно, что этого не произойдет", — сказал он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию. По словам Блинкена, "не следует тратить много времени" на обсуждение подобного плана избранного американского лидера. Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, отметив ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Сейчас она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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сша, гренландия, дональд трамп, энтони блинкен