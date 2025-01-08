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Инвесторы на каникулах - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Инвесторы на каникулах
Инвесторы на каникулах - 08.01.2025, ПРАЙМ
Инвесторы на каникулах
Рынок продолжает консолидироваться в первые дни наступившего года. Индексы МосБиржи и РТС снизились 6 января на 0,43% каждый, до 2816,25 п. и до 872,53 п... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T11:16+0300
2025-01-08T11:16+0300
российский рынок акций
мосбиржа
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854073618.jpg?1736324219
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Рынок продолжает консолидироваться в первые дни наступившего года. Индексы МосБиржи и РТС снизились 6 января на 0,43% каждый, до 2816,25 п. и до 872,53 п. соответственно. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, немного ослаб, снизившись на 0,3%.Слабая динамика фондовых индексов сочетается с невысокой активностью инвесторов на фоне официальных каникул. Если в последние дни прошлого года объемы торгов на рынке акций Московской биржи составляли в основную сессию около 95 млрд руб., то в первый день наступившего года объемы сократились примерно до 77 млрд руб., а 6 января составили немногим менее 53 млрд руб.На рынке продолжается ротация между секторами. Опережающую динамику вновь показали акции представителей потребительского сектора, прежде всего, фармацевтических компаний, в то время как под давлением оказались акции строительных компаний и нефтяного сектора.Агентство Reuters сообщило о планах администрации Байдена ввести новые санкции в отношении нескольких нефтяных компаний и танкерный флот, транспортирующий российскую нефть, которая поставляется по ценам, превышающим "потолок" 60 долларов США за баррель.Между тем негативная реакция на новость о санкциях оказалась достаточно сдержанной. Поддержку нефтяному сектору оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке, котировки Brent в начале года закрепились выше 77 долларов за баррель, преодолев сопротивление в области 77 долларов, где проходит линия 200-дневного скользящего среднего, и в краткосрочной перспективе баланс рисков складывается пользу их дальнейшего роста в направлении 80 долларов за баррель.В сегменте суверенного долга спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ стабилизировался около 285 б. п. Двухлетние облигации 6 января прибавили в доходности 11 б. п., десятилетние, наоборот, потеряли 20 б. п. Тем не менее по сравнению с 30 декабря 2024 года доходности облигаций на отрезке от двух до десяти лет практически не изменились, снизившись на 3-6 б. п.Таким образом, стабилизация на рынке облигаций и сокращение спреда доходности облигаций по сравнению с пиковыми значениями ноября в сочетании с позитивной динамикой на нефтяном рынке формируют благоприятные предпосылки для возобновления восходящей динамики фондовых индексов по мере возвращения инвесторов на рынок после каникул. На этом фоне индекс МосБиржи может еще до конца января может проверить на прочность сопротивление в области 2900 п., где проходит линия 200-дневного скользящего среднего.
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2025
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций, мосбиржа, мнения аналитиков
российский рынок акций, Мосбиржа, Мнения аналитиков
11:16 08.01.2025
 
Инвесторы на каникулах

Аналитик Пырьева: рынок продолжает консолидироваться в первые дни

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Рынок продолжает консолидироваться в первые дни наступившего года. Индексы МосБиржи и РТС снизились 6 января на 0,43% каждый, до 2816,25 п. и до 872,53 п. соответственно. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, немного ослаб, снизившись на 0,3%.
Слабая динамика фондовых индексов сочетается с невысокой активностью инвесторов на фоне официальных каникул. Если в последние дни прошлого года объемы торгов на рынке акций Московской биржи составляли в основную сессию около 95 млрд руб., то в первый день наступившего года объемы сократились примерно до 77 млрд руб., а 6 января составили немногим менее 53 млрд руб.
На рынке продолжается ротация между секторами. Опережающую динамику вновь показали акции представителей потребительского сектора, прежде всего, фармацевтических компаний, в то время как под давлением оказались акции строительных компаний и нефтяного сектора.
Агентство Reuters сообщило о планах администрации Байдена ввести новые санкции в отношении нескольких нефтяных компаний и танкерный флот, транспортирующий российскую нефть, которая поставляется по ценам, превышающим "потолок" 60 долларов США за баррель.
Между тем негативная реакция на новость о санкциях оказалась достаточно сдержанной. Поддержку нефтяному сектору оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке, котировки Brent в начале года закрепились выше 77 долларов за баррель, преодолев сопротивление в области 77 долларов, где проходит линия 200-дневного скользящего среднего, и в краткосрочной перспективе баланс рисков складывается пользу их дальнейшего роста в направлении 80 долларов за баррель.
В сегменте суверенного долга спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ стабилизировался около 285 б. п. Двухлетние облигации 6 января прибавили в доходности 11 б. п., десятилетние, наоборот, потеряли 20 б. п. Тем не менее по сравнению с 30 декабря 2024 года доходности облигаций на отрезке от двух до десяти лет практически не изменились, снизившись на 3-6 б. п.
Таким образом, стабилизация на рынке облигаций и сокращение спреда доходности облигаций по сравнению с пиковыми значениями ноября в сочетании с позитивной динамикой на нефтяном рынке формируют благоприятные предпосылки для возобновления восходящей динамики фондовых индексов по мере возвращения инвесторов на рынок после каникул. На этом фоне индекс МосБиржи может еще до конца января может проверить на прочность сопротивление в области 2900 п., где проходит линия 200-дневного скользящего среднего.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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