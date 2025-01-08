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ИРТП: торговля России и Италии ухудшится, если не решить вопрос платежей - 08.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250108/italiya-854073196.html
ИРТП: торговля России и Италии ухудшится, если не решить вопрос платежей
ИРТП: торговля России и Италии ухудшится, если не решить вопрос платежей - 08.01.2025, ПРАЙМ
ИРТП: торговля России и Италии ухудшится, если не решить вопрос платежей
Торговый оборот между Италией и Россией в 2024 году снизился не сильно, но в следующем году он может упасть сильнее, если не решится проблема платежей, заявил... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T10:19+0300
2025-01-08T10:19+0300
экономика
россия
италия
платежи
торговля
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Торговый оборот между Италией и Россией в 2024 году снизился не сильно, но в следующем году он может упасть сильнее, если не решится проблема платежей, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. "Слава богу, сильно не упал… По статистике экспорт из России сильно упал, а экспорт из Италии не упал сильно. Год назад было в районе 3,8 миллиарда, сейчас 3,4 миллиарда. В принципе, несмертельно. Конечно, проблема платежей и логистики могут влиять на экспорт Италии. В следующем году, если не решится проблема платежей, может ещё больше упасть", - сказал Пелаццо, отвечая на вопрос, как сильно изменился торговый оборот между странами. Глава торговой палаты считает, что изменения в итало-российском торговом обороте в 2025 году будут зависеть в основном от геополитики. "Если будут хорошие новости в геополитике, пусть санкции сразу могут не снять, товарооборот может чуть-чуть реанимироваться, в этом есть интерес всех предпринимателей. Я надеюсь, что, если на уровне геополитики что-то улучшиться, на уровне торговли какое-то улучшение будет видно", - заявил он.
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россия, италия, платежи, торговля
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, платежи, торговля
10:19 08.01.2025
 
ИРТП: торговля России и Италии ухудшится, если не решить вопрос платежей

ИРТП: торговля России и Италии в 2025 году ухудшится, если не решить вопрос платежей

CC BY-SA 2.0 / Felipe Tofani / A Middle Finger to the Stock ExchangeВид на здание Итальянской фондовой биржи
Вид на здание Итальянской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Felipe Tofani / A Middle Finger to the Stock Exchange
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Торговый оборот между Италией и Россией в 2024 году снизился не сильно, но в следующем году он может упасть сильнее, если не решится проблема платежей, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
"Слава богу, сильно не упал… По статистике экспорт из России сильно упал, а экспорт из Италии не упал сильно. Год назад было в районе 3,8 миллиарда, сейчас 3,4 миллиарда. В принципе, несмертельно. Конечно, проблема платежей и логистики могут влиять на экспорт Италии. В следующем году, если не решится проблема платежей, может ещё больше упасть", - сказал Пелаццо, отвечая на вопрос, как сильно изменился торговый оборот между странами.
Глава торговой палаты считает, что изменения в итало-российском торговом обороте в 2025 году будут зависеть в основном от геополитики. "Если будут хорошие новости в геополитике, пусть санкции сразу могут не снять, товарооборот может чуть-чуть реанимироваться, в этом есть интерес всех предпринимателей. Я надеюсь, что, если на уровне геополитики что-то улучшиться, на уровне торговли какое-то улучшение будет видно", - заявил он.
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