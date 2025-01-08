https://1prime.ru/20250108/kakao-854081150.html
Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года
Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года - 08.01.2025, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года
Биржевые цены на какао-бобы в среду падают до самого низкого значения с начала года, следует из данных ICE Futures. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T18:53+0300
2025-01-08T18:53+0300
2025-01-08T18:53+0300
экономика
биржевые торги
какао-бобы
цены на какао-бобы
https://cdnn.1prime.ru/img/76190/84/761908473_0:8:1024:584_1920x0_80_0_0_39312062af76a85f538d8a5ba8dfa6b1.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду падают до самого низкого значения с начала года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.37 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы падает на 5,56%, до 10 587 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов цена достигала минимальной отметки в 10 511 долларов за тонну, это самое низкое значение с 27 декабря, когда цена опускалась ниже 10 тысяч долларов. С начала месяца какао-бобы подешевели на 7,8% после роста на 22,5% в декабре и на 28,4% в ноябре. В декабре цена впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну.
https://1prime.ru/20250108/shokolad-854072288.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76190/84/761908473_118:0:906:591_1920x0_80_0_0_3787149a58cfeb9e2246ee7624c71800.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, какао-бобы, цены на какао-бобы
Экономика, биржевые торги, какао-бобы, цены на какао-бобы
Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года
Цены на какао-бобы снизились до минимальных с начала года в $10,6 тыс за тонну
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду падают до самого низкого значения с начала года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.37 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы падает на 5,56%, до 10 587 долларов за тонну.
Ранее в ходе торгов цена достигала минимальной отметки в 10 511 долларов за тонну, это самое низкое значение с 27 декабря, когда цена опускалась ниже 10 тысяч долларов.
С начала месяца какао-бобы подешевели на 7,8% после роста на 22,5% в декабре и на 28,4% в ноябре. В декабре цена впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну.
Германия, Бельгия и Польша остались лидерами по экспорту шоколада