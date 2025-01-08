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Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года - 08.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250108/kakao-854081150.html
Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года
Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года - 08.01.2025, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года
Биржевые цены на какао-бобы в среду падают до самого низкого значения с начала года, следует из данных ICE Futures. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T18:53+0300
2025-01-08T18:53+0300
экономика
биржевые торги
какао-бобы
цены на какао-бобы
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду падают до самого низкого значения с начала года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.37 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы падает на 5,56%, до 10 587 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов цена достигала минимальной отметки в 10 511 долларов за тонну, это самое низкое значение с 27 декабря, когда цена опускалась ниже 10 тысяч долларов. С начала месяца какао-бобы подешевели на 7,8% после роста на 22,5% в декабре и на 28,4% в ноябре. В декабре цена впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну.
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биржевые торги, какао-бобы, цены на какао-бобы
Экономика, биржевые торги, какао-бобы, цены на какао-бобы
18:53 08.01.2025
 
Цены на какао-бобы в мире снизились до минимума с начала года

Цены на какао-бобы снизились до минимальных с начала года в $10,6 тыс за тонну

© flickr.com / ma2tt.mКакао
Какао - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© flickr.com / ma2tt.m
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду падают до самого низкого значения с начала года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.37 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы падает на 5,56%, до 10 587 долларов за тонну.
Ранее в ходе торгов цена достигала минимальной отметки в 10 511 долларов за тонну, это самое низкое значение с 27 декабря, когда цена опускалась ниже 10 тысяч долларов.
С начала месяца какао-бобы подешевели на 7,8% после роста на 22,5% в декабре и на 28,4% в ноябре. В декабре цена впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну.
Шоколад - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
Германия, Бельгия и Польша остались лидерами по экспорту шоколада
17:50
 
Экономикабиржевые торгикакао-бобыцены на какао-бобы
 
 
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