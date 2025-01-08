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"Без кровопролития". В США рассказали, как они могут захватить Канаду

"Без кровопролития". В США рассказали, как они могут захватить Канаду - 08.01.2025, ПРАЙМ

"Без кровопролития". В США рассказали, как они могут захватить Канаду

США могут захватить территорию Канады без кровопролития в течение одной недели, считает американский публицист Мэтт Уолш. Свое мнение он выразил в соцсети X. | 08.01.2025, ПРАЙМ

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сша

канада

дональд трамп

джастин трюдо

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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. США могут захватить территорию Канады без кровопролития в течение одной недели, считает американский публицист Мэтт Уолш. Свое мнение он выразил в соцсети X.По его словам, если США решат приобрести Гренландию, то им следует подумать о и том, чтобы забрать и Канаду. "Северная Америка будет принадлежать нам. Мы можем без кровопролития захватить Канаду за одну неделю", — полагает публицист.Избранный американский президент Дональд Трамп во вторник, в ходе выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью США. Он отметил ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Пекина и Москвы. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.В среду Трамп разместил в соцсети Truth Social картинку с картой США, на которой изображена присоединенная к ним Канада. Он сделал этом на фоне скандальных предложений сделать Канаду 51-м американским штатом.В ответ на заявления Трампа премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к СШИ и заявил, что это абсолютно исключено.

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сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо