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В Китае распробовали и "влет" раскупают российских крабов

В Китае распробовали и "влет" раскупают российских крабов - 08.01.2025, ПРАЙМ

В Китае распробовали и "влет" раскупают российских крабов

Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T03:32+0300

2025-01-08T03:32+0300

2025-01-08T03:32+0300

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ПЕКИН, 8 янв – ПРАЙМ. Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из России, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика", - сообщил Дахновский. Он отметил, что "на полках появилась российская фарфоровая посуда, сувенирно-декоративные изделия из фарфора, нередко при таких магазинах работают пекарни, выпекающих хлеб по российским рецептам и из российских ингредиентов". "Распробовали в Китае российских крабов – потребители раскупают влёт", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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