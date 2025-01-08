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В Китае распробовали и "влет" раскупают российских крабов
В Китае распробовали и "влет" раскупают российских крабов - 08.01.2025, ПРАЙМ
В Китае распробовали и "влет" раскупают российских крабов
Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T03:32+0300
2025-01-08T03:32+0300
2025-01-08T03:32+0300
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ПЕКИН, 8 янв – ПРАЙМ. Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из России, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика", - сообщил Дахновский.
Он отметил, что "на полках появилась российская фарфоровая посуда, сувенирно-декоративные изделия из фарфора, нередко при таких магазинах работают пекарни, выпекающих хлеб по российским рецептам и из российских ингредиентов".
"Распробовали в Китае российских крабов – потребители раскупают влёт", - отметил он.
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В Китае распробовали и "влет" раскупают российских крабов
Торговый представитель Дахновский: в КНР распробовали и "влет" раскупают российских крабов
ПЕКИН, 8 янв – ПРАЙМ. Китайские потребители распробовали и "влет" раскупают российских крабов, также в КНР популярны молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика из России, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Магазины российских товаров в последнее время можно встретить в самых разных городах Китая, отнюдь не только в самых крупных. Ассортимент этих магазинов становится все разнообразнее: хорошо продается молочная продукция, мука, сладости, бытовая химия и косметика", - сообщил Дахновский.
Он отметил, что "на полках появилась российская фарфоровая посуда, сувенирно-декоративные изделия из фарфора, нередко при таких магазинах работают пекарни, выпекающих хлеб по российским рецептам и из российских ингредиентов".
"Распробовали в Китае российских крабов – потребители раскупают влёт", - отметил он.