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Бразилия оценила потери от проблем с экспортом кофе

Бразилия оценила потери от проблем с экспортом кофе - 08.01.2025, ПРАЙМ

Бразилия оценила потери от проблем с экспортом кофе

Бразильские экспортеры кофе столкнулись с задержкой экспорта 1,6 миллиона мешков своей продукции за первые одиннадцать месяцев прошлого года, что привело к... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T11:21+0300

2025-01-08T11:21+0300

2025-01-08T11:21+0300

экономика

бразилия

кофе

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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Бразильские экспортеры кофе столкнулись с задержкой экспорта 1,6 миллиона мешков своей продукции за первые одиннадцать месяцев прошлого года, что привело к недополученной прибыли немногим меньше 470 миллионов долларов, заявил Совет экспортеров кофе Бразилии. "Постоянные задержки и замены судов, отправляемых на экспорт, в дополнение к частым переносам грузов привели к тому, что в стране скопилось 1,615 миллиона мешков по 60 килограммов продукции, которая не была отправлена с начала 2024 года по ноябрь. При средней экспортной цене в 290,66 доллара за мешок и среднем обменном курсе доллара в 5,8065 реала в ноябре, неотгрузка этого кофе означает, что Бразилия не получила за первые 11 месяцев 2024 года 469,53 миллиона долларов в качестве валютной выручки", - говорится в сообщении. При этом ситуация по сравнению с сентябрем, когда объем задержанного экспорта составил 2,2 миллиона мешков кофе, улучшилась: потери Бразилии сократились почти на пятую часть с 580,6 миллиона долларов. Одной из причин задержек в организации называют недостаточные мощности бразильских портов с одновременным ростом экспорта другой сельскохозяйственной продукции в стране. По данным совета, в ноябре прошлого года 66% судов, или 200 из 304 контейнеровозов, столкнулись с задержками с экспортом кофе в основных портах Бразилии. При этом самый длительный период ожидания был зафиксирован в главном для перевозки бразильского кофе порту - Сантосе, на 68 дней. "Бразильская портовая инфраструктура демонстрирует признаки истощения, и необходимо срочно увеличить инвестиции и принять меры, направленные на удовлетворение растущего спроса национального агробизнеса, обеспечивая большую эффективность и конкурентоспособность секторов и позволяя одному из основных сегментов экономики страны продолжать генерировать миллиарды в иностранной валюте", - отмечают там. Бразилия - крупнейший в мире производитель кофе, в прошлом сельскохозяйственном году на страну пришлось 39% от глобального выпуска. Цена на кофе за последний год выросла в 1,8 раза: на сорт арабики до 3,2 доллара за фунт (7065 долларов за тонну), а на робусту – до 5019 долларов за тонну.

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бразилия, кофе