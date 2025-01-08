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Германия находится в самом затяжном экономическом кризисе, пишут СМИ
Германия находится в самом затяжном экономическом кризисе, пишут СМИ - 08.01.2025, ПРАЙМ
Германия находится в самом затяжном экономическом кризисе, пишут СМИ
Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, выхода из него в 2025 году не предвидится, пишет газета Bild со ссылкой на... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T18:59+0300
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, выхода из него в 2025 году не предвидится, пишет газета Bild со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall. "Германия переживает самый тяжелый кризис за последние 75 лет. Наша экономика находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года", - говорится в публикации со ссылкой на исследование состояния экономики ФРГ по данным на декабрь 2024 года. По словам главы союза Штефана Вольфа, которые приводит издание, нынешняя рецессия - самая затяжная "в истории федеративной республики", и перспективы улучшения ситуации пока нет. "Потеря благосостояния хорошо заметна - валовой внутренний продукт (ВВП) с элиминированием колебаний в цене на 6,5% ниже тенденции роста, наблюдавшейся на протяжении десятилетий. В пересчете на сегодняшние цены это соответствует потере более 270 миллиардов евро в год или 3200 евро на жителя (страны - ред.)... Отрицательная динамика пока не остановлена. После нового падения ВВП в 2024 году прогнозы на 2025 год продолжают пересматривать в сторону понижения", - отмечает Bild. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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Экономика, ГЕРМАНИЯ, экономика Германии, кризис
Германия находится в самом затяжном экономическом кризисе, пишут СМИ
Bild: ФРГ находится в самом затяжном экономическом кризисе за последние 75 лет
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, выхода из него в 2025 году не предвидится, пишет газета Bild со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall.
"Германия переживает самый тяжелый кризис за последние 75 лет. Наша экономика находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года", - говорится в публикации со ссылкой на исследование состояния экономики ФРГ по данным на декабрь 2024 года.
По словам главы союза Штефана Вольфа, которые приводит издание, нынешняя рецессия - самая затяжная "в истории федеративной республики", и перспективы улучшения ситуации пока нет.
"Потеря благосостояния хорошо заметна - валовой внутренний продукт (ВВП) с элиминированием колебаний в цене на 6,5% ниже тенденции роста, наблюдавшейся на протяжении десятилетий. В пересчете на сегодняшние цены это соответствует потере более 270 миллиардов евро в год или 3200 евро на жителя (страны - ред.)... Отрицательная динамика пока не остановлена. После нового падения ВВП в 2024 году прогнозы на 2025 год продолжают пересматривать в сторону понижения", - отмечает Bild.
Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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