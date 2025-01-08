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LG Electronics предварительно оценила выручку за 2024 год

LG Electronics предварительно оценила выручку за 2024 год - 08.01.2025, ПРАЙМ

LG Electronics предварительно оценила выручку за 2024 год

Южнокорейская LG Electronics предварительно оценивает объем годовой выручки в рекордные 87,744 триллиона вон (около 60 миллиардов долларов), что на 6,7% больше... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T12:22+0300

2025-01-08T12:22+0300

2025-01-08T12:22+0300

экономика

lg

южная корея

электроника

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Южнокорейская LG Electronics предварительно оценивает объем годовой выручки в рекордные 87,744 триллиона вон (около 60 миллиардов долларов), что на 6,7% больше год к году, говорится в материалах компании. Также компания ожидает снижения операционной прибыли за год на 6,1% в годовом выражении, до 3,43 триллиона вон (2,4 миллиарда долларов). В четвертом квартале 2024 года выручка ожидается в 22,778 триллиона вон (около 15,6 миллиарда долларов), что лишь на 0,2% выше показателя годичной давности и на 2,7% выше к третьему кварталу. Операционная прибыль в отчетном периоде оценивается в 146,1 миллиарда вон (примерно 100 миллионов долларов), что на 53,3% меньше год к году и на 80,6% ниже значения третьего квартала. LG Electronics - один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, долгое время входил в тройку лидеров на рынке мобильных телефонов. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

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южная корея

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lg, южная корея, электроника