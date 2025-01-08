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"АвтоВАЗ" перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel - 08.01.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel

Компания "АвтоВАЗ" прекратила выпуск базовой версии внедорожника Lada Niva Travel, сообщил портал "Лада. Онлайн". | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T14:51+0300

2025-01-08T14:51+0300

2025-01-08T14:51+0300

экономика

россия

автоваз

lada niva travel

выпуск автомобилей

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" прекратила выпуск базовой версии внедорожника Lada Niva Travel, сообщил портал "Лада. Онлайн".Эксперты портала выяснили ходе регулярного мониторинга цен и комплектаций машин Lada, что с начала этого года с производства была снята самая доступная комплектацию Classic'24. В официальном прайс-листе "АвтоВАЗа" модель получила пометку "не производится".Отмечается, что ее рекомендованная розничная цена составляла 1 334 000 рублей. В настоящее время наиболее доступной версией является Comfort'24 с рекомендованной розничной ценой 1 443 000 рублей.

https://1prime.ru/20250107/uaz-854063702.html

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россия, автоваз, lada niva travel, выпуск автомобилей