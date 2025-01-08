Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel - 08.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250108/niva-854077051.html
"АвтоВАЗ" перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel - 08.01.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel
Компания "АвтоВАЗ" прекратила выпуск базовой версии внедорожника Lada Niva Travel, сообщил портал "Лада. Онлайн". | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T14:51+0300
2025-01-08T14:51+0300
экономика
россия
автоваз
lada niva travel
выпуск автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/83994/24/839942497_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_0fe4874be4334e5b0566c4cc3baf6f74.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" прекратила выпуск базовой версии внедорожника Lada Niva Travel, сообщил портал "Лада. Онлайн".Эксперты портала выяснили ходе регулярного мониторинга цен и комплектаций машин Lada, что с начала этого года с производства была снята самая доступная комплектацию Classic'24. В официальном прайс-листе "АвтоВАЗа" модель получила пометку "не производится".Отмечается, что ее рекомендованная розничная цена составляла 1 334 000 рублей. В настоящее время наиболее доступной версией является Comfort'24 с рекомендованной розничной ценой 1 443 000 рублей.
https://1prime.ru/20250107/uaz-854063702.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83994/24/839942497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2f6bd567f7a157ff9d8328a1773982d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автоваз, lada niva travel, выпуск автомобилей
Экономика, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Niva Travel, выпуск автомобилей
14:51 08.01.2025
 
"АвтоВАЗ" перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel

"Лада. Онлайн": "АвтоВАЗ" прекратил сборку Lada Niva Travel Classic24

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобиля LADA Niva Travel
Старт продаж автомобиля LADA Niva Travel - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" прекратила выпуск базовой версии внедорожника Lada Niva Travel, сообщил портал "Лада. Онлайн".
Эксперты портала выяснили ходе регулярного мониторинга цен и комплектаций машин Lada, что с начала этого года с производства была снята самая доступная комплектацию Classic'24. В официальном прайс-листе "АвтоВАЗа" модель получила пометку "не производится".
Отмечается, что ее рекомендованная розничная цена составляла 1 334 000 рублей. В настоящее время наиболее доступной версией является Comfort'24 с рекомендованной розничной ценой 1 443 000 рублей.
Эмблема УАЗ - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
УАЗ изменил цены на внедорожники "Патриот", Hunter и "Пикап"
Вчера, 14:52
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоВАЗLada Niva Travelвыпуск автомобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала