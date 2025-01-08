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В аэропортах Саратова, Ульяновска и Казани вводились ограничения
В аэропортах Саратова, Ульяновска и Казани вводились ограничения - 08.01.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Саратова, Ульяновска и Казани вводились ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска в среду утром, сообщает пресс-секретарь... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T11:34+0300
2025-01-08T11:34+0300
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска в среду утром, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС вводились в аэропортах: Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG) – ограничения сняты в 05.30 мск; Ульяновск (Баратаевка; UWLL) – ограничения сняты в 07.00 мск; Казань (UWKD) и Нижнекамск (Бегишево; UWKE) – ограничения сняты в 08.00 мск", - говорится в сообщении. Кореняко уточнил, что в период действия ограничений "уходов" самолетов, совершавших рейсы в эти аэропорты, на запасные аэродромы не было. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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росавиация, саратов, ульяновск, авиация
Росавиация, САРАТОВ, Ульяновск, авиация
В аэропортах Саратова, Ульяновска и Казани вводились ограничения
Росавиация: ограничения вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска в среду утром, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко в своем Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС вводились в аэропортах: Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG) – ограничения сняты в 05.30 мск; Ульяновск (Баратаевка; UWLL) – ограничения сняты в 07.00 мск; Казань (UWKD) и Нижнекамск (Бегишево; UWKE) – ограничения сняты в 08.00 мск", - говорится в сообщении.
Кореняко уточнил, что в период действия ограничений "уходов" самолетов, совершавших рейсы в эти аэропорты, на запасные аэродромы не было. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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