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Оман заинтересован в развитии туризма с Россией

Оман заинтересован в развитии туризма с Россией - 08.01.2025, ПРАЙМ

Оман заинтересован в развитии туризма с Россией

Маскат заинтересован в развитии туризма с Москвой, рассчитывает на рост числа российских туристов, заявил министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T11:32+0300

2025-01-08T11:32+0300

2025-01-08T11:32+0300

оман

выездной туризм

россия

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МАСКАТ, 8 янв - ПРАЙМ. Маскат заинтересован в развитии туризма с Москвой, рассчитывает на рост числа российских туристов, заявил министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки. "Несмотря на вызовы, мы развиваем российско-оманские отношения. Недавно мы определили две компании, которые будут заниматься продвижением оманского рынка в России", - сказал он в ходе медиафорума "Оман и мир". По его словам, министр культуры России Ольга Любимова посетит Оман, чтобы также обсудить вопросы продвижения России как направления для туристических поездок оманцев. "Это направление - исключительное с точки зрения культурного потенциала развития сотрудничества. Диалог идет, и мы надеемся, что этот диалог выльется в конкретную программу, которая принесет выгоду Оману. В 2023 году порядка 50 тысяч россиян посетили Оман", - добавил министр. Он выразил надежду, что в будущем число российских туристов вырастет, чему будет способствовать прямое авиасообщение и чартерные рейсы. "У нас есть многообещающая программа визитов российских официальных лиц и встреч с инвесторами. Надеемся, что все эти усилия дадут ощутимые результаты", - сказал аль-Махруки. Оманский министр также заявил, что Маскат намерен развивать туристические связи и по другим направлениям, в том числе со странами Азии и Европы, к 2030 году рассчитывает достичь показателей турпотока в шесть миллионов туристов, а далее постепенно выйти на цифру в 10 миллионов. В то же время аль-Махруки заявил об опасениях в связи с продолжением ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Красном море. По его словам, Маскат "хотя и находится далеко от нестабильности", но подобная региональная обстановка вызывает беспокойство, однако Оман приспособился к ситуации.

https://1prime.ru/20240611/oman-849068655.html

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оман, выездной туризм, россия