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В Пентагоне раскрыли планы по поставкам оружия Киеву в 2025 и 2026 годах

В Пентагоне раскрыли планы по поставкам оружия Киеву в 2025 и 2026 годах - 08.01.2025, ПРАЙМ

В Пентагоне раскрыли планы по поставкам оружия Киеву в 2025 и 2026 годах

Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин не собирается сдаваться в украинском конфликте. Об этом заявил высокопоставленный представитель... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T22:42+0300

2025-01-08T22:42+0300

2025-01-08T22:42+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин не собирается сдаваться в украинском конфликте. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. "По нашим расчетам, Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться", - сказал он журналистам в ходе брифинга. Представитель Пентагона добавил, что в этой связи США сфокусированы на предоставлении Украине необходимых средств ведения боевых действий, в том числе работая над заключением новых контрактов о поставке вооружений в 2025 и 2026 годах. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://1prime.ru/20250108/plan-854082800.html

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сша, украина, пентагон, поддержка украины, россия, владимир путин