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Панама опровергла переговоры с Трампом по вопросу канала

Панама опровергла переговоры с Трампом по вопросу канала - 08.01.2025, ПРАЙМ

Панама опровергла переговоры с Трампом по вопросу канала

Правительство Панамы не имело никаких контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом или его представителями и вновь заявляет, что суверенитет... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T08:28+0300

2025-01-08T08:28+0300

2025-01-08T08:28+0300

сша

панама

панамский канал

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МЕХИКО, 8 янв - ПРАЙМ. Правительство Панамы не имело никаких контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом или его представителями и вновь заявляет, что суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению, заявил глава МИД центральноамериканской страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес. "Правительство Панамы, возглавляемое президентом Хосе Раулем Мулино, не имело никаких неформальных или формальных контактов ни с избранным президентом Соединенных Штатов, ни с представителями следующего правительства. Когда избранный президент вступит в должность, отношения между Соединенными Штатами и Панамой будут регулироваться по обычным и соответствующим официальным каналам", - заявил министр в ходе брифинга, запись которого опубликовал МИД Панамы в своем блоге в Х. Избранный президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай. "Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению и является частью нашей истории, борьбы, и необратимым завоеванием. Миссия нашего канала – служение человечеству и его торговле. Это одна из величайших ценностей, которые панамцы предлагают миру, давая гарантию международному сообществу не принимать участия и не быть активной стороной в каком-либо конфликте", - добавил глава МИД Панамы. Мартинес-Ача подчернул, что Панамский канал находится "только в панамских руках, и так будет и впредь". Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал слова Трампа проявлением грубого исторического невежества. Он заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала.

https://1prime.ru/20241222/kanal-853775965.html

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сша, панама, панамский канал