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Цены на перевозки в 2024 году стали стабильнее, считают участники рынка
Цены на перевозки в 2024 году стали стабильнее, считают участники рынка - 08.01.2025, ПРАЙМ
Цены на перевозки в 2024 году стали стабильнее, считают участники рынка
Цены на грузоперевозки в 2024 году стали более стабильными, чем в 2023 году, такое мнение выразил РИА Новости руководитель департамента логистических продуктов... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T16:58+0300
2025-01-08T16:58+0300
2025-01-08T16:58+0300
экономика
грузоперевозки
логистика
сдэк
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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Цены на грузоперевозки в 2024 году стали более стабильными, чем в 2023 году, такое мнение выразил РИА Новости руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов. "Продолжился активный переход на китайских производителей. При этом сам рынок грузоперевозки стал стабильнее. В 2023 году цены менялись на 20-30% от месяц к месяцу. Мы сконцентрировались на утилизации транспорта, и нам удалось удержать цены для наших клиентов на конкурентом уровне", - отметил Пахомов. По его словам, основными проблемами в 2024 году стали нехватка персонала и его стоимость. Для этого компания укомплектовала собственный штат сотрудников, а также включила меры удержания штатного персонала. "Надеюсь, что в следующем году мы шагнем в эру мультибрендовых ПВЗ, где в одном помещении смогут жить и "Озон", и "Яндекс", и СДЭК, и ВБ", - заключил Пахомов.
https://1prime.ru/20240809/gruzoperevozki-850786879.html
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грузоперевозки, логистика, сдэк
Экономика, грузоперевозки, логистика, СДЭК
Цены на перевозки в 2024 году стали стабильнее, считают участники рынка
СДЭК: цены на грузоперевозки в 2024 году стали более стабильными
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Цены на грузоперевозки в 2024 году стали более стабильными, чем в 2023 году, такое мнение выразил РИА Новости руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов.
"Продолжился активный переход на китайских производителей. При этом сам рынок грузоперевозки стал стабильнее. В 2023 году цены менялись на 20-30% от месяц к месяцу. Мы сконцентрировались на утилизации транспорта, и нам удалось удержать цены для наших клиентов на конкурентом уровне", - отметил Пахомов.
По его словам, основными проблемами в 2024 году стали нехватка персонала и его стоимость. Для этого компания укомплектовала собственный штат сотрудников, а также включила меры удержания штатного персонала.
"Надеюсь, что в следующем году мы шагнем в эру мультибрендовых ПВЗ, где в одном помещении смогут жить и "Озон", и "Яндекс", и СДЭК, и ВБ", - заключил Пахомов.
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