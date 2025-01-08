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"Не центр вселенной". В США предложили оригинальный план по Украине
"Не центр вселенной". В США предложили оригинальный план по Украине - 08.01.2025, ПРАЙМ
"Не центр вселенной". В США предложили оригинальный план по Украине
Странам Запада больше не следует считать, что украинский конфликт оказывает влияние на мировой порядок, пишет издание Financial Times. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T22:30+0300
2025-01-08T22:30+0300
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Странам Запада больше не следует считать, что украинский конфликт оказывает влияние на мировой порядок, пишет издание Financial Times.По мнению авторов публикации, неважно, каким может быть возможное мирное соглашение и на какие уступки пойдет Украина, Западу "больше не стоит превозносить этот конфликт так, будто это глобальное столкновение, определяющее судьбу международного порядка в привычном нам понимании".Кроме того, авторы призвали США и Европу добиться наилучшей для Киева мирной сделки в рамках разумного, не устраивая вокруг боевых действий излишнюю шумиху."Украина — не центр вселенной", — сказано в публикации.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Киеву следует вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости 29 декабря заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. При этом он отметил, что переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Лавров также напомнил, что подходы Москвы к урегулированию конфликта ранее обозначил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул о необходимости отмены санкций.
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сша, украина, россия, переговоры, сво
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры, СВО
"Не центр вселенной". В США предложили оригинальный план по Украине
FT: Западу больше не стоит обозначать украинский конфликт как влияющий на мир
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ.
Странам Запада больше не следует считать, что украинский конфликт оказывает влияние на мировой порядок, пишет издание Financial Times
.
По мнению авторов публикации, неважно, каким может быть возможное мирное соглашение и на какие уступки пойдет Украина, Западу "больше не стоит превозносить этот конфликт так, будто это глобальное столкновение, определяющее судьбу международного порядка в привычном нам понимании".
Кроме того, авторы призвали США и Европу добиться наилучшей для Киева мирной сделки в рамках разумного, не устраивая вокруг боевых действий излишнюю шумиху.
"Украина — не центр вселенной", — сказано в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Киеву следует вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости 29 декабря заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. При этом он отметил, что переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Лавров также напомнил, что подходы Москвы к урегулированию конфликта ранее обозначил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул о необходимости отмены санкций.
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