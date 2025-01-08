https://1prime.ru/20250108/plan-854082800.html

"Не центр вселенной". В США предложили оригинальный план по Украине

"Не центр вселенной". В США предложили оригинальный план по Украине - 08.01.2025, ПРАЙМ

"Не центр вселенной". В США предложили оригинальный план по Украине

Странам Запада больше не следует считать, что украинский конфликт оказывает влияние на мировой порядок, пишет издание Financial Times. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T22:30+0300

2025-01-08T22:30+0300

2025-01-08T22:30+0300

политика

сша

украина

россия

переговоры

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Странам Запада больше не следует считать, что украинский конфликт оказывает влияние на мировой порядок, пишет издание Financial Times.По мнению авторов публикации, неважно, каким может быть возможное мирное соглашение и на какие уступки пойдет Украина, Западу "больше не стоит превозносить этот конфликт так, будто это глобальное столкновение, определяющее судьбу международного порядка в привычном нам понимании".Кроме того, авторы призвали США и Европу добиться наилучшей для Киева мирной сделки в рамках разумного, не устраивая вокруг боевых действий излишнюю шумиху."Украина — не центр вселенной", — сказано в публикации.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Киеву следует вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости 29 декабря заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. При этом он отметил, что переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Лавров также напомнил, что подходы Москвы к урегулированию конфликта ранее обозначил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул о необходимости отмены санкций.

https://1prime.ru/20250108/ukraina-854077187.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, россия, переговоры, сво