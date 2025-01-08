https://1prime.ru/20250108/pomosch-854079288.html

Поставками газа РФ оказывала гуманитарно-техническую помощь, заявили в ПМР

Поставками газа РФ оказывала гуманитарно-техническую помощь, заявили в ПМР - 08.01.2025, ПРАЙМ

Поставками газа РФ оказывала гуманитарно-техническую помощь, заявили в ПМР

Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T17:26+0300

2025-01-08T17:26+0300

2025-01-08T17:33+0300

россия

приднестровье

молдавия

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Россия принимает решение о технической помощи. То есть нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь. Фактически данная техническая, гуманитарно-техническая помощь предоставлялась Российской Федерацией в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье"", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Красносельского, которые он произнес на заседании совбеза Приднестровья. Красносельский напомнил, что в России приняли такое решение в 2006 году после того, как Молдавия нарушила меморандум 1997 года, который предполагал широкие возможности внешнеэкономического характера для Приднестровья. По его словам. тогда из-за действий Кишинева многие предприниматели разорились, многие производства встали, был спад ВВП. "Два раза в месяц мы посылаем отчеты в Российскую Федерацию, в несколько инстанций по контролю над расходованием средств российской гуманитарной помощи, у нас все публично и открыто. Мы эти денежные средства направляли на развитие Приднестровья – это нормально… Российскую помощь считать не надо – некрасиво. Есть кому считать: это Приднестровье и Российская Федерация. Мы всегда были благодарны России за ту помощь, которая предоставлялась нам в Приднестровье", - отметил Красносельский. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://1prime.ru/20250106/dolg-854058924.html

приднестровье

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, приднестровье, молдавия, поставки газа