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Поставками газа РФ оказывала гуманитарно-техническую помощь, заявили в ПМР
Поставками газа РФ оказывала гуманитарно-техническую помощь, заявили в ПМР - 08.01.2025, ПРАЙМ
Поставками газа РФ оказывала гуманитарно-техническую помощь, заявили в ПМР
Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T17:26+0300
2025-01-08T17:26+0300
2025-01-08T17:33+0300
россия
приднестровье
молдавия
поставки газа
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Россия принимает решение о технической помощи. То есть нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь. Фактически данная техническая, гуманитарно-техническая помощь предоставлялась Российской Федерацией в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье"", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Красносельского, которые он произнес на заседании совбеза Приднестровья. Красносельский напомнил, что в России приняли такое решение в 2006 году после того, как Молдавия нарушила меморандум 1997 года, который предполагал широкие возможности внешнеэкономического характера для Приднестровья. По его словам. тогда из-за действий Кишинева многие предприниматели разорились, многие производства встали, был спад ВВП. "Два раза в месяц мы посылаем отчеты в Российскую Федерацию, в несколько инстанций по контролю над расходованием средств российской гуманитарной помощи, у нас все публично и открыто. Мы эти денежные средства направляли на развитие Приднестровья – это нормально… Российскую помощь считать не надо – некрасиво. Есть кому считать: это Приднестровье и Российская Федерация. Мы всегда были благодарны России за ту помощь, которая предоставлялась нам в Приднестровье", - отметил Красносельский. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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россия, приднестровье, молдавия, поставки газа
РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, поставки газа
Поставками газа РФ оказывала гуманитарно-техническую помощь, заявили в ПМР
Глава ПМР: Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь
ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Россия принимает решение о технической помощи. То есть нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь. Фактически данная техническая, гуманитарно-техническая помощь предоставлялась Российской Федерацией в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье"", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Красносельского, которые он произнес на заседании совбеза Приднестровья.
Красносельский напомнил, что в России приняли такое решение в 2006 году после того, как Молдавия нарушила меморандум 1997 года, который предполагал широкие возможности внешнеэкономического характера для Приднестровья. По его словам. тогда из-за действий Кишинева многие предприниматели разорились, многие производства встали, был спад ВВП. "Два раза в месяц мы посылаем отчеты в Российскую Федерацию, в несколько инстанций по контролю над расходованием средств российской гуманитарной помощи, у нас все публично и открыто. Мы эти денежные средства направляли на развитие Приднестровья – это нормально… Российскую помощь считать не надо – некрасиво. Есть кому считать: это Приднестровье и Российская Федерация. Мы всегда были благодарны России за ту помощь, которая предоставлялась нам в Приднестровье", - отметил Красносельский.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь призвал Кишинев решить вопрос долга перед поставщиком газа из РФ