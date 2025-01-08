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США объявят о новом пакете военной помощи Киеву, сообщили СМИ
США объявят о новом пакете военной помощи Киеву, сообщили СМИ - 08.01.2025, ПРАЙМ
США объявят о новом пакете военной помощи Киеву, сообщили СМИ
Вашингтон объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T18:57+0300
2025-01-08T18:57+0300
2025-01-08T19:03+0300
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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Вашингтон объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что США собираются предоставить Украине дополнительно 500 миллионов долларов "в виде вооружений”. По данным агентства, речь идет о списании оружия на действующих складах армии США, официально о новом пакете помощи объявят на предстоящем заседании контактной группы по помощи Киеву, которое состоится в четверг в ФРГ. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, поддержка украины, украина
Политика, США, поддержка Украины, УКРАИНА
США объявят о новом пакете военной помощи Киеву, сообщили СМИ
Associated Press: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Вашингтон объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что США собираются предоставить Украине дополнительно 500 миллионов долларов "в виде вооружений”.
По данным агентства, речь идет о списании оружия на действующих складах армии США, официально о новом пакете помощи объявят на предстоящем заседании контактной группы по помощи Киеву, которое состоится в четверг в ФРГ.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Переломный момент. В США призвали отвергнуть невыгодную сделку по Украине