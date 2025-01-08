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В ЕС готовы принять ответные меры в случае введения Трампом пошлин - 08.01.2025, ПРАЙМ
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В ЕС готовы принять ответные меры в случае введения Трампом пошлин
В ЕС готовы принять ответные меры в случае введения Трампом пошлин - 08.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС готовы принять ответные меры в случае введения Трампом пошлин
Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что готов рассмотреть с коллегами меры на случай введения избранным... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T12:12+0300
2025-01-08T12:12+0300
энергетика
ес
еврокомиссия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что готов рассмотреть с коллегами меры на случай введения избранным президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары. В декабре Трамп заявил, что пригрозил ЕС пошлинами, если Европа не восполнит "огромный дефицит" в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нефти и газа. "Я готов рассмотреть с коллегами меры как оборонительного, так и наступательного характера", - заявил Сежурне в интервью агентству Блумберг. При этом он добавил, что всё еще надеется убедить Трампа в том, что торговая война нанесет ущерб американскому бизнесу. Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер ранее заявил, что ЕС может поднять налоги для американских цифровых гигантов, если после вступления в должность президента США Трамп будет вводить пошлины на европейские товары.
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ес, еврокомиссия, сша, дональд трамп
Энергетика, ЕС, Еврокомиссия, США, Дональд Трамп
12:12 08.01.2025
 
В ЕС готовы принять ответные меры в случае введения Трампом пошлин

В ЕК выразили готовность принять ответные меры в случае введения Трампом пошлин

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что готов рассмотреть с коллегами меры на случай введения избранным президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары.
В декабре Трамп заявил, что пригрозил ЕС пошлинами, если Европа не восполнит "огромный дефицит" в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нефти и газа.
"Я готов рассмотреть с коллегами меры как оборонительного, так и наступательного характера", - заявил Сежурне в интервью агентству Блумберг.
При этом он добавил, что всё еще надеется убедить Трампа в том, что торговая война нанесет ущерб американскому бизнесу.
Саммит ЕС-КНР в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Евросоюз может отменить пошлины на китайские электрокары, заявили в ЕП
22 ноября 2024, 23:10
Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер ранее заявил, что ЕС может поднять налоги для американских цифровых гигантов, если после вступления в должность президента США Трамп будет вводить пошлины на европейские товары.
 
ЭнергетикаЕСЕврокомиссияСШАДональд Трамп
 
 
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