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Торговый представитель России в Китае заявил о сокращении контрафакта - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Торговый представитель России в Китае заявил о сокращении контрафакта
Торговый представитель России в Китае заявил о сокращении контрафакта - 08.01.2025, ПРАЙМ
Торговый представитель России в Китае заявил о сокращении контрафакта
Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T04:32+0300
2025-01-08T04:32+0300
россия
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 8 янв – ПРАЙМ. Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Надо признать, что на (китайским – ред.) рынке достаточно много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории Китая", - заявил Дахновский. Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения "колбаса со вкусом кальмара" (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество. "В целом, как представляется, количество контрафакта на китайском рынке постепенно сокращается", - указал он.
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россия, мировая экономика, китай, рф, кнр
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, КНР
04:32 08.01.2025
 
Торговый представитель России в Китае заявил о сокращении контрафакта

Дахновский: количество подделок российских товаров на китайском рынке сокращается

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ПЕКИН, 8 янв – ПРАЙМ. Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Надо признать, что на (китайским – ред.) рынке достаточно много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории Китая", - заявил Дахновский.
Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения "колбаса со вкусом кальмара" (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество.
"В целом, как представляется, количество контрафакта на китайском рынке постепенно сокращается", - указал он.
 
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