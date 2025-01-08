https://1prime.ru/20250108/predstavitel-854071569.html

Торговый представитель России в Китае заявил о сокращении контрафакта

Торговый представитель России в Китае заявил о сокращении контрафакта - 08.01.2025, ПРАЙМ

Торговый представитель России в Китае заявил о сокращении контрафакта

Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T04:32+0300

2025-01-08T04:32+0300

2025-01-08T04:32+0300

россия

экономика

мировая экономика

китай

рф

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854071569.jpg?1736299955

ПЕКИН, 8 янв – ПРАЙМ. Количество подделок российских товаров на китайском рынке постепенно сокращается, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Надо признать, что на (китайским – ред.) рынке достаточно много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории Китая", - заявил Дахновский. Он отметил, что, представленный в офлайн-магазинах подобный товар, однако, не является в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки, собственную рецептуру, указывают Китай как место производства, хотя с имиджевой точки зрения "колбаса со вкусом кальмара" (реальный товар) вряд ли позволит простому китайскому потребителю понять настоящее российское качество. "В целом, как представляется, количество контрафакта на китайском рынке постепенно сокращается", - указал он.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф, кнр