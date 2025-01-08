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Валютные резервы Узбекистана выросли на 19,1% - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Валютные резервы Узбекистана выросли на 19,1%
Валютные резервы Узбекистана выросли на 19,1% - 08.01.2025, ПРАЙМ
Валютные резервы Узбекистана выросли на 19,1%
Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, на 1 января 2025 года выросли на 19,1% по сравнению с аналогичным... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T07:56+0300
2025-01-08T07:56+0300
финансы
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 янв - ПРАЙМ. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, на 1 января 2025 года выросли на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 41,18 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка страны, обнародованных в среду. По данным на сайте ЦБ, объем монетарного золота вырос в 1,3 раза - до 32,03 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте – снизились на 8,3%, до 8,59 миллиарда долларов. При этом физический объем монетарного золота за 2024 год вырос до 12,3 миллиона тройских унций против 11,9 миллиона тройских унций, указывают данные регулятора. По данным ЦБ, золотовалютные резервы Узбекистана по итогам 2023 года снизились на 3,4% по сравнению с 2022 годом и составили 34,5 миллиарда долларов.
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финансы, узбекистан
Финансы, Экономика, УЗБЕКИСТАН
07:56 08.01.2025
 
Валютные резервы Узбекистана выросли на 19,1%

Центробанк Узбекистана: золотовалютные резервы страны выросли на 19,1%

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ТАШКЕНТ, 8 янв - ПРАЙМ. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, на 1 января 2025 года выросли на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 41,18 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка страны, обнародованных в среду.
По данным на сайте ЦБ, объем монетарного золота вырос в 1,3 раза - до 32,03 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте – снизились на 8,3%, до 8,59 миллиарда долларов.
При этом физический объем монетарного золота за 2024 год вырос до 12,3 миллиона тройских унций против 11,9 миллиона тройских унций, указывают данные регулятора.
По данным ЦБ, золотовалютные резервы Узбекистана по итогам 2023 года снизились на 3,4% по сравнению с 2022 годом и составили 34,5 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаФинансыУЗБЕКИСТАН
 
 
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