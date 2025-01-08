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В России в 2026 году планируют провести две индексации пенсий

В России в 2026 году планируют провести две индексации пенсий - 08.01.2025, ПРАЙМ

В России в 2026 году планируют провести две индексации пенсий

В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля, а в 2027 году - на 4% с 1 февраля и 4,1% с 1 апреля,... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T02:32+0300

2025-01-08T02:32+0300

2025-01-08T02:32+0300

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий, на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля, а в 2027 году - на 4% с 1 февраля и 4,1% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно", - сказал Чаплин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, москва, госдума, единая россия