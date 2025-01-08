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Российский рынок акций вырос в среду на 0,87 процента
Российский рынок акций вырос в среду на 0,87 процента - 08.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в среду на 0,87 процента
Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды повысился на 0,87%, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T19:00+0300
2025-01-08T19:00+0300
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды повысился на 0,87%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,87%, до 2840,79 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 1,72%, до 966,3 пункта.
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биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций вырос в среду на 0,87 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи вырос на 0,87%, до 2840,79 пункта
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды повысился на 0,87%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,87%, до 2840,79 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 1,72%, до 966,3 пункта.