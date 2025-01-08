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Российский рынок акций и рубль к юаню выросли в последний день каникул

Российский рынок акций и рубль к юаню выросли в последний день каникул - 08.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций и рубль к юаню выросли в последний день каникул

Российский рынок акций в последнюю торговую сессию новогодних каникул вырос в пределах 1%, рубль укрепился к юаню, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T21:23+0300

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в последнюю торговую сессию новогодних каникул вырос в пределах 1%, рубль укрепился к юаню, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,87%, до 2840,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,72% до 966,30 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 11 копеек, до 13,51 рубля. АКЦИИ ПОШЛИ ВВЕРХ На российском фондовом рынке в среду отмечался рост индекса Мосбиржи. Индикатор приближался в ходе торговой сессии к уровню 2850 пунктов, однако не смог его достичь и к завершению сессии индекс Мосбиржи все же отошел вниз от дневного максимума 2847,49 пункта. "Наибольший вклад в подъем индекса Мосбиржи внесли акции энергетического сектора, спросом пользовались также "тяжеловесные" акции Сбербанка (+0,8%) и "Газпрома" (+0,9%). Цены на нефть превышали в среду уровень 77 долларов за баррель сорта Brent. Рубль при этом сохранял склонность к укреплению, а большинство мировых фондовых индексов снижались", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость барреля нефти марки Brent вечером корректировалась вниз на 1,1% до 76,2 доллара за баррель сорта Brent, а с утра она дорожала до 77,9 доллара. В лидерах роста цены на российском рынке оказались бумаги "Астры" (+3,5%), "Россетей" (+3,3%), ВК (+2,7%), "Русгидро" (+2,5%). Упали в цене бумаги "Магнита" (-2,1%), "Татнефти" (-1,4%), "Северстали" (-1%). ЮАНЬ УПАЛ НА ФОРЕКСЕ И К РУБЛЮ Рубль в ходе биржевой сессии торговался также в плюсе против юаня, китайская валюта снижалась в направлении уровня 13,5 рубля и к закрытию торгов остановилась в одной копейке выше. "Курс доллара к юаню на форексе вырос к 16-месячному максимуму (выше 7,35 юаня), поэтому речь стоить вести именно об ослаблении китайской валюты, а не об укреплении российской. Динамику юаня определяют негативные ожидания от первых решений Дональда Трампа на посту президента. В частности, участников рынка беспокоит перспектива повышения пошлин на ввоз товаров из КНР, которое ухудшит их конкурентоспособность на американском рынке", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Для биржевого ориентира по курсу доллара на российском рынке можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он вечером стоит 102,5 рубля. ПРОГНОЗЫ В то же время, Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций" считает, что с завершением официальных выходных в стране могут начать активизироваться импортеры, что способно создать некоторое давление на рубль. "В четверг ожидаем движения юаня в пределах 13,5-14 рубля, доллара – в коридоре 100-103 рубля", - добавляет он. Ориентиры на ближайшую торговую сессию для курсов валют к рублю следующие: 104–107 рублей за доллар, 106–110 рублей за евро и 13–13,9 рубля за юань, соответственно, оценивает Чернов из Freedom Finance Global. Что касается российского рынка акций, то завершение официальных выходных в России может транслироваться в повышение общей активности торгов, рассчитывает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Прогноз по колебаниям индекса Мосбиржи на 9 января - коридор 2800-2900 пунктов, добавляет он. Так же оценивает и Чернов из Freedom Finance Global.

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биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, юань, российский рынок акций