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На севере Сахалина закрыли участок трассы А-393 - 08.01.2025, ПРАЙМ
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На севере Сахалина закрыли участок трассы А-393
На севере Сахалина закрыли участок трассы А-393 - 08.01.2025, ПРАЙМ
На севере Сахалина закрыли участок трассы А-393
Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха на севере Сахалина в среду закрыли для движения транспорта, информирует региональный главк МЧС России. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T03:47+0300
2025-01-08T03:47+0300
бизнес
энергетика
россия
южно-сахалинск
сахалин
тымовское
мчс
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв – ПРАЙМ. Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха на севере Сахалина в среду закрыли для движения транспорта, информирует региональный главк МЧС России. "По состоянию на 10.00 (2.00 мск) 8 января, в связи с ухудшением погодных условий и ограниченной видимостью, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 436 по 697 км", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели рекомендуют жителям и гостям области по возможности воспользоваться услугами Сахалинской железной дороги. По прогнозам сахалинского управления Росгидромета 8 января в Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Тымовском и Ногликском районах ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, видимость 500 метров и менее при средней скорости ветра 12 метров в секунду и более, порывами до 30 метров в секунду. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина. Она соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
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бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, тымовское, мчс
Бизнес, Энергетика, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, Тымовское, МЧС
03:47 08.01.2025
 
На севере Сахалина закрыли участок трассы А-393

На севере Сахалина закрыли участок федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв – ПРАЙМ. Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха на севере Сахалина в среду закрыли для движения транспорта, информирует региональный главк МЧС России.
"По состоянию на 10.00 (2.00 мск) 8 января, в связи с ухудшением погодных условий и ограниченной видимостью, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 436 по 697 км", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям области по возможности воспользоваться услугами Сахалинской железной дороги.
По прогнозам сахалинского управления Росгидромета 8 января в Макаровском, Поронайском, Смирныховском, Тымовском и Ногликском районах ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, видимость 500 метров и менее при средней скорости ветра 12 метров в секунду и более, порывами до 30 метров в секунду.
Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина. Она соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯЮжно-СахалинскСахалинТымовскоеМЧС
 
 
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