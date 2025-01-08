https://1prime.ru/20250108/samsung-854075044.html
Samsung предварительно оценил рост выручки в IV квартале
Samsung предварительно оценил рост выручки в IV квартале - 08.01.2025, ПРАЙМ
Samsung предварительно оценил рост выручки в IV квартале
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки за прошлый квартал в 75 триллионов вон (около 51,4 миллиарда... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T11:37+0300
2025-01-08T11:37+0300
2025-01-08T11:37+0300
экономика
samsung
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки за прошлый квартал в 75 триллионов вон (около 51,4 миллиарда долларов), что на 10,65% выше в годовом исчислении и на 5,18% меньше уровня третьего квартала, говорится в материалах компании. Операционная прибыль за квартал оценивается в 6,5 триллиона вон (4,5 миллиарда долларов). Это в 2,3 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя и на 29,19% меньше значения третьего квартала. В третьем квартале продажи составляли 79,1 триллиона вон, операционная прибыль - 9,18 триллиона вон. А годом ранее показатели составляли 67,78 триллиона вон и 2,82 триллиона вон соответственно. Samsung Electronics - производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
https://1prime.ru/20241212/renault-samsung-853528899.html
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samsung
Samsung предварительно оценил рост выручки в IV квартале
Samsung предварительно оценивает рост выручки в IV квартале в 11% год к году - до $51 млрд
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки за прошлый квартал в 75 триллионов вон (около 51,4 миллиарда долларов), что на 10,65% выше в годовом исчислении и на 5,18% меньше уровня третьего квартала, говорится в материалах компании.
Операционная прибыль за квартал оценивается в 6,5 триллиона вон (4,5 миллиарда долларов). Это в 2,3 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя и на 29,19% меньше значения третьего квартала.
В третьем квартале продажи составляли 79,1 триллиона вон, операционная прибыль - 9,18 триллиона вон. А годом ранее показатели составляли 67,78 триллиона вон и 2,82 триллиона вон соответственно.
Samsung Electronics - производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
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