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Сийярто назвал санкции США против главы кабинета личной местью посла - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Сийярто назвал санкции США против главы кабинета личной местью посла
Сийярто назвал санкции США против главы кабинета личной местью посла - 08.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто назвал санкции США против главы кабинета личной местью посла
Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T11:02+0300
2025-01-08T11:02+0300
венгрия
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БУДАПЕШТ, 7 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего свой пост американского посла Дэвида Прессмана. США во вторник ввели санкции против представителя правительства Венгрии Антала Рогана, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики. "Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно", - написал Сийярто.Он также приветствовал, что "через несколько дней к власти в США придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага". Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер в шутку заявил, что "будет скучать" по нынешнему послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который неоднократно критиковал политику венгерских властей, в частности, за то, что Венгрия не разорвала экономические связи с Россией. Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Посол США также вел счет поездкам главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву и Минск, в ответ Сийярто пожелал ему "приятного подсчета". Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.
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венгрия, сша
ВЕНГРИЯ, США
11:02 08.01.2025
 
Сийярто назвал санкции США против главы кабинета личной местью посла

Сийярто назвал санкции США против главы кабинета Орбана личной местью американского посла

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
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БУДАПЕШТ, 7 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего свой пост американского посла Дэвида Прессмана.
США во вторник ввели санкции против представителя правительства Венгрии Антала Рогана, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики.
"Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно", - написал Сийярто.
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Он также приветствовал, что "через несколько дней к власти в США придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага".
Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер в шутку заявил, что "будет скучать" по нынешнему послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который неоднократно критиковал политику венгерских властей, в частности, за то, что Венгрия не разорвала экономические связи с Россией.
Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Посол США также вел счет поездкам главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву и Минск, в ответ Сийярто пожелал ему "приятного подсчета".
Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.
 
ВЕНГРИЯСША
 
 
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