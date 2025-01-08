https://1prime.ru/20250108/sanktsii-854073466.html

Сийярто назвал санкции США против главы кабинета личной местью посла

Сийярто назвал санкции США против главы кабинета личной местью посла - 08.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто назвал санкции США против главы кабинета личной местью посла

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T11:02+0300

2025-01-08T11:02+0300

2025-01-08T11:02+0300

венгрия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg

БУДАПЕШТ, 7 янв - ПРАЙМ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего свой пост американского посла Дэвида Прессмана. США во вторник ввели санкции против представителя правительства Венгрии Антала Рогана, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики. "Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно", - написал Сийярто.Он также приветствовал, что "через несколько дней к власти в США придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага". Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер в шутку заявил, что "будет скучать" по нынешнему послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который неоднократно критиковал политику венгерских властей, в частности, за то, что Венгрия не разорвала экономические связи с Россией. Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Посол США также вел счет поездкам главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву и Минск, в ответ Сийярто пожелал ему "приятного подсчета". Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.

https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853612650.html

венгрия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, сша