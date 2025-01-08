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Ущерба не наносят. Запад усомнился в эффективности санкций

Ущерба не наносят. Запад усомнился в эффективности санкций - 08.01.2025, ПРАЙМ

Ущерба не наносят. Запад усомнился в эффективности санкций

Западные санкции не наносят ущерба российской экономике и лишь затягивают конфликт, пишет британский дипломат Иан Прау для американского издания Responsible... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T16:29+0300

2025-01-08T16:29+0300

2025-01-08T16:30+0300

экономика

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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Западные санкции не наносят ущерба российской экономике и лишь затягивают конфликт, пишет британский дипломат Иан Прау для американского издания Responsible Statecraft.Автор приводит мнение старшего научного сотрудника Института Брукингса Робина Брукса, который недавно заявил, что “надо запретить любые научные работы, где стойкость ВВП России трактуется как признак того, что санкции не работают”.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, полная блокировка импорта российской нефти и газа, если бы она была введена сразу же с 2014 года, привела бы к катастрофическим последствиям для Европы. Отключение России от SWIFT разрушило бы российскую экономику и привело бы к банкротству государственных компаний.Заморозка международных активов России в 2014 году не оказала бы существенного влияния на российскую политику и, вероятнее всего, лишь ускорила бы этот процесс и подтолкнула бы Россию к конфликту еще раньше.Таким образом, западные санкции не были достаточно жесткими в начале украинского кризиса, отмечается в статье.Автор подчеркивает, что ущерб экономике России не может служить критерием успеха санкций и новые санкции не помогут положить конец боевым действиям.Поэтому необходимо искать способы положить конец конфликту, а не затягивать его, делается вывод Прауд.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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санкции против рф, россия, украина, ес, великобритания, swift