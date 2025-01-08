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Сийярто осудил намерение Украины перекрыть поставки всей энергии из РФ в ЕС

Сийярто осудил намерение Украины перекрыть поставки всей энергии из РФ в ЕС - 08.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто осудил намерение Украины перекрыть поставки всей энергии из РФ в ЕС

Намерение Украины перекрыть маршруты поставок всей энергии из России в Евросоюз неприемлемо и не согласуется с евроинтеграцией Киева, заявил глава венгерского... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T17:43+0300

2025-01-08T17:43+0300

2025-01-08T17:43+0300

энергетика

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БУДАПЕШТ, 8 янв - ПРАЙМ. Намерение Украины перекрыть маршруты поставок всей энергии из России в Евросоюз неприемлемо и не согласуется с евроинтеграцией Киева, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он отметил, что на сайте Верховной рады Украины был зарегистрирован законопроект о прекращении транзита не только газа, но и нефти из РФ в Европу на время конфликта. "Закрытие маршрутов транзита как природного газа, так и нефти неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с евроинтеграцией (Украины - ред.)", - написал Сийярто в своем блоге.

https://1prime.ru/20250107/gaz-854062287.html

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россия, украина, венгрия, петер сийярто, ес