https://1prime.ru/20250108/ssha-854078892.html

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось - 08.01.2025, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 января, составило 201 тысячу, снизившись на 10 тысяч по сравнению с... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T16:55+0300

2025-01-08T16:55+0300

2025-01-08T16:55+0300

экономика

сша

безработица в сша

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 января, составило 201 тысячу, снизившись на 10 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели в 211 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, роста показателя - до 218 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 10,25 тысячи по сравнению с показателем неделей ранее - до 213 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 декабря, выросло на 33 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,867 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://1prime.ru/20250108/tramp-854077662.html

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сша, безработица в сша